Maailman halvin bensiini on Venezuelassa pian hallinnolle uskollisten kansalaisten yksinoikeus

Kannattajiakin presidentillä on. Tuhannet Nicolas Madurolle uskolliset "chavistat" marssivat tuen osoitukseksi sen jälkeen, kun presidentti joutui erikoisen lennokkiattentaatin kohteeksi.

Maija Salmi

Venezuelalaiset ovat tottuneet lähes ilmaiseen bensiiniin. Dollari riittää maassa noin 700 henkilöauton tankkaamisen.

Nyt asiaan on tulossa muutos niiden kansalaisten osalta, joilla ei ole hallinnolle uskollisuudesta kertovaa carnet de la patriaa eli isänmaakorttia.

Presidentti Nicolas Maduro ilmoitti, että ilman carnet de la patriaa bensiinistä joutuu tulevaisuudessa maksamaan ”kansainvälisen” hinnan.

Isänmaakorttia on tarvittu jo aiemmin, jos mielii saada ostaa normia halvemmalla hallituksen säätelemiä elintarvikkeita.

Kortin saaminen velvoittaa käytännössä uskollisuuteen Venezuelan hallinnolle ja esimerkiksi osallistumaan hallinnon järjestämille isänmaallisille marsseille.

Lisäksi hallitus pitää kortinhaltijoista rekisteriä, jonka avulla heitä valvotaan.

Maduron bensapäätös kuin kiristystä

Venezuelan kriisin myötä ihmiset ovat pettyneet paitsi presidentti Maduroon myös carnet de la patriaan. Säännellyistä elintarvikkeista koostuva ruoka-apu, CLAP-laatikko, riittää hädin tuskin viikkoa pidemmälle.

Lisäämällä bensiini isänmaakortilla halvemmalla saataviin hyödykkeisiin kiristetään kansalaisilta uskollisuutta hallinnolle.

Presidentti Maduron versio on tosin erilainen.

Hänen mukaansa hintaa korotetaan siksi, että bensiinin salakuljetus naapurimaa Kolumbiaan saataisiin kuriin. Tämä siitä huolimatta, että bensiinin salakuljetuksesta on syytetty Maduron omaa armeijaa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin bensiinin hinnan korotukset astuvat voimaan.

Viisi nollaa pois – inflaatio megaluokkaa

Venezuelassa odotetaan myös toista uudistusta, kun maassa otetaan käyttöön uudet setelit 20. elokuuta.

Samalla maan valuutasta bolivarista poistetaan viisi nollaa.

Maduron mukaan tarkoitus on ”palauttaa ostovoima” ja helpottaa hyperinflaatiota, joka noussee kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan tänä vuonna jopa miljoonaan prosenttiin.

Asiantuntijat ovat kritisoineet uudistusta kosmeettiseksi toimenpiteeksi, jolla ei ole minkäänlaista vaikutusta rahan arvoon.

Hyperinflaatio on luonut Venezuelassa tilanteen, jossa kansalaisten minimipalkka on ainoastaan muutaman dollarin. Summa ei riitä edes peruselintarvikkeisiin, minkä vuosi sadattuhannet ulkomaille paenneet venezuelalaiset lähettävät kotimaassa asuville sukulaisilleen avustuksia.

Venezuelalaisen El Nacional -lehden mukaan dollarilähetysten arvo on vuodessa jopa miljardi dollaria. Rahalähetysten määrä on jo niin suuri, että hallinto on joutunut sallimaan aiemmin dollarien vaihtamisen bolivareiksi virallisissa rahanvaihtopisteissä.

Yhdysvallat syyttää rahanpesusta

Samaan aikaan, kun venezuelalaiset sinnittelevät ulkomailta lähetetyillä dollareilla, presidentti Maduroa ja hänen lähipiiriään syytetään rahanpesusta.

Yhdysvallat tutkii parhaillaan Maduron veljenpoikien osuutta 160 miljoonan dollarin rahanpesuun maltalaisen sijoitusyhtiön kautta.

Brittiläisen Independent-lehden mukaan poikapuolet ovat auttaneet hallintoa pesemään Venezuelan valtiolliselta öljy-yhtiöltä peräisin olevia rahoja.

Hallintoa on syytetty myös osallisuudesta huumekauppaan ja korruptioon.