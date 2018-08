Metsä Group: Tulos vaatimattomasti ilmaisten hyvä – voisi sanoa erinomainen

STT, ANTTI AUTIO

Helsinki

Metsä Groupin uusi pääjohtaja Ilkka Hämälä kuvailee konsernin huhti-kesäkuun tulosta hyväksi. Hän sanoo kuitenkin, että yhtä hyvin tulosta voisi kutsua erinomaiseksi.

– Olemme muotoilleet asian vaatimattomammin, Hämälä sanoi esitellessään tulosta.

Kaikilla kolmella suomalaisella metsäyhtiöllä menee tällä hetkellä kovaa. Metsä Groupin liikevoittoprosentti toisella vuosineljänneksellä oli 14,2UPM:lla 12,9 ja Stora Ensolla 12,3. Luvut ovat erittäin hyviä pääomavaltaisessa teollisuudessa.

Kannattavuudesta kertova sijoitetun pääoman tuotto on ylittänyt Metsä Groupin asettaman 10 prosentin vähimmäisrajan jo neljän vuoden ajan.

– Kymmenen prosentin vähimmäistavoitetta on syytä tarkastella uudestaan, Hämälä sanoo.

Vähimmäisrajan nosto tarkoittaisi sitä, että yrityksen olisi juostava entistä kovempaa. Hämälä muistuttaa kuitenkin, että voimakkaasti kasvava sellumarkkina ei ole vakaa. Takaiskuja voi tulla.

Sijoitetun pääoman tuottotavoitetta on katsottava yli suhdannekierron. Metsäyhtiöitä auttaa nyt maailmantalouden korkeasuhdanne.

Myötätuulta monesta suunnasta

Sellu on ollut ratkaisevassa asemassa metsäyhtiöiden myönteisessä tuloskehityksessä. Äänekosken tehdas on lähes täydessä tuotannossa, mikä näkyy Metsä Groupin liikevaihdossa. Sellun hinta on jatkanut kohoamistaan.

Myös Metsä Groupille tärkeät kartongit ovat selkeitä nousutuotteita.

– Olemme saaneet monesta suunnasta myötätuulta, mutta vastatuultakin on ollut, Hämälä kertoo.

Merkittävää metsäyhtiöiden tuloksissa on se, että yhtiöt ovat peitonneet mennen tullen vastatuulten tuomat ongelmat. Metsä Groupilla epäedulliset valuuttakurssit painoivat tulosta alkuvuoden aikana 81 miljoonaa euroa alaspäin. Puuraaka-aineen ja energian kallistuminen söivät tulosta 63 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos nousi silti 418 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 247 miljoonasta eurosta.

Lunastamaan nimeään

Äänekosken tehdasta kutsutaan uljaasti biotuotetehtaaksi, vaikka tuotanto on tällä hetkellä perinteistä sellua, energiaa ja eräitä oheistuotteita.

Toukokuussa Metsä Group ilmoitti perustavansa uuden Metsä Spring -yhtiön innovoimaan sellusta valmistettuja tekstiilikuituja. Japanilainen tekstiilialan suuryhtiö, japanilainen Itochu omistaa neljänneksen Metsä Groupin selluyksiköstä Metsä Fibresta.

Jos hanke onnistuu, Äänekoski alkaa lunastaa komealta kalskahtavaa nimeään. Hämälä kertoo, että investointipäätös teollisen mittakaavan koelaitoksen rakentamisesta tehdään tämän vuoden aikana.

Sellusta valmistetut tekstiilikuidut korvaisivat muun muassa puuvillaa, jonka tuotanto rasittaa suuresti ympäristöä.