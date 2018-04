Ministeriön ennuste on varovainen

STT

Helsinki

Valtiovarainministeriö nosti tämän vuoden kasvuennustettaan 2,4 prosentista 2,6 prosenttiin. Myös muut talousennusteita julkaisevat tahot ovat kautta linjan korjanneet lukujaan ylöspäin edellisistä ennusteista.

Valtiovarainministeriön ennuste on varovainen verrattuna muihin ennustelaitoksiin. Vain Danske Bankin arvio on hillitympi kuin valtiovarainministeriön. Danske Bank odottaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia.

Hajonta on suurta, mikä kertoo epävarmuudesta talouskehityksen suhteen. OP on kaikkein optimistisin 3,3 prosentillaan, mikä on liki prosenttiyksikön enemmän kuin Danskella.

Myös Palkansaajien tutkimuslaitos PTNordea ja S-Pankki ovat päätyneet kolmella alkavaan prosenttilukuun. PT:n arvio on 3,1 prosenttia, Nordean ja S-pankin 3,0 prosenttia.



Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennusteet ovat 2,8 prosenttia.



Aktian



arvio on sama kuin valtiovarainministeriöllä.