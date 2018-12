Oikeus kielsi useiden iPhone-mallien myynnin Kiinassa – syynä patenttikiista

STT, AFP

Peking

Kiinan Fuzhoussa tuomioistuin kielsi maanantaina useiden Applen iPhone-puhelinmallien myynnin koko maassa, kertoi Applen puhelinten osia valmistava Qualcomm maanantaina. Päätöksen takana on Qualcommin ja Applen välillä kytevä patenttikiista.

Kielto koskee seitsemää Applen iPhone-mallia: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X. Financial Timesin mukaan kielto ei kosketa uusia iPhone XS ja XR -malleja.

– Arvostamme suhteitamme asiakkaisiimme emmekä yleensä turvaudu tuomioistuimiin, mutta uskomme myös tarpeeseen suojella immateriaalioikeuksiamme. Apple hyötyy jatkuvasti kustannuksellamme ja kieltäytyy korvaamasta sitä meille, Qualcommin varatoimitusjohtaja Don Rosenberg kertoi.

Apple: ”Epätoivoinen veto”

Wall Street Journalin mukaan vielä ei ole tiedossa, milloin myyntikielto astuu voimaan. Vielä maanantaina Apple myi uusimpia kiellon piirissä olevia puhelinmallejaan verkkokaupassaan myös Kiinassa.

Applen tiedottaja kertoi lehdelle, että yhtiö aikoo valittaa tuomioistuimen päätöksestä Kiinassa ja pitää kaikki puhelinmallinsa kauppojen hyllyillä.

– Qualcommin yritys kieltää tuotteemme on epätoivoinen veto yhtiöltä, jonka laittomat käytännöt ovat viranomaisten tutkittavana ympäri maailman. Kaikki iPhone-mallit ovat edelleen asiakkaidemme saatavilla Kiinassa. Ajamme asiaamme kaikkia laillisia väyliä pitkin oikeudessa, Apple kommentoi medioille annetussa lausunnossaan.

Apple ja Qualcomm käyvät oikeutta patenteista ja lisenssimaksuista Yhdysvaltain, Euroopan ja Kiinan tuomioistuimissa. Apple on syyttänyt Qualcommia markkina-asemansa väärinkäytöstä.

Oikeusjuttu Kiinan Fuzhoussa alkoi marraskuussa 2017. Kiista koskee patentteja, jotka liittyvät valokuvien koon säätämiseen ja sovellusten hallintaan kosketusnäytöllä.

Kiina on Applelle tärkeä markkina-alue. Sen vuosittaisista myyntituloista 18 prosenttia – joka vastaa noin yhtätoista miljardia dollaria – tulee Manner-Kiinan, Hongkongin ja Taiwanin alueelta.