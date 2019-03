Osakestrategi: Pankeilta odotetaan enemmän kuin laki vaatii – Pankeille luottamus on kaiken toiminnan a ja o.

Nordnet Suomen osakestrategi Jukka Oksaharju näkee Nordeaan liittyvät rahanpesuepäilyt osana koko finanssialan muuttunutta maailmaa.

Minna Akimo

Pankkien rahanpesuepäilyt nousivat jälleen pintaan, kun Ylen Mot-ohjelma kertoi maanantaina Nordeaan liittyvistä rahanpesuepäilyistä.

Isoja pankkiryhmiä koskevat rahanpesuepäilyt eivät ole julkisuudessa ensimmäistä kertaa, vaan vastaavia uutisia nousee julkisuuteen tasaisin väliajoin.

Millaiset vaikutukset tällaisilla kohuilla on pankkien luotettavuuteen ja maineeseen pitkällä aikavälillä, osakestrategi Jukka Oksaharju Nordnet Suomesta?

– En osaa kohdistaa näitä kohuja vain yksittäiseen pankkitoimijaan, vaan kyse on koko toimialaa koskevasta trendistä. Taustalla vaikuttaa Yhdysvaltojen pankkikriisi, jossa pankkien katsottiin olevan vähintäänkin osasyyllisiä. Sen jälkeen pankkialan sääntely on kautta linjan kiristynyt ja pankit ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa uusiin vaatimuksiin.

Missä vaiheessa pankin asiakkaat alkavat äänestää omilla jaloillaan eli vaihtavat pankkia, kun omaa pankkia epäillään rahanpesusta, joiden lonkerot ja epäilyt liittyvät jopa rikolliseen toimintaan?

– Itse näen, että pankkitoiminta on luottamusbisnestä. Pankkien pitää säilyttää asiakkaittensa ja sidosryhmien sekä sijoittajien luottamus. Samalla pankkitoiminta on muuhun yritystoimintaan nähden erilaista: pankit myöntävät luottoja ja pankkien tase on erinäköinen kuin perinteisillä yhtiöillä, joten luottamus on kaiken toiminnan a ja o. Kuluttajilla on myös tapana odottaa enemmän kuin laki määrää. Yritysvastuu alkaa siitä, mihin laki päättyy.

Miten pankkialan tiukentuneet säätelyvelvoitteet näkyvät asiakkaille?

– Kiristyvä sääntely on yksi keino kahlita pankkien riskinottoa, jolloin veronmaksajien rahoilla ei tarvitse olla pelastamassa pankkeja kerran vuosikymmenessä. Samalla pyritään ehkäisemään harmaata taloutta, jolloin valtiot kyky kerätä veroja paranee. Toisaalta on nähtävissä, että kiristyvä sääntely keskittää pankkitoimialaa entisestään. Kiristyvän sääntelyn kääntöpuoli on sekin, että edullisten lainojen ehdot voivat kiristyä.

Maanantaina Nordean pörssikurssi kävi kuuden prosentissa laskussa, mutta päätyi päivän lopulla neljän prosentin laskuun. Miten sijoittajat ovat reagoineet näihin uutisiin?

– Osa sijoittajista on keventänyt pankkisektorin osuutta, mutta paniikkimielialaa ei ole ollut. Varsinkin eurooppalaisilla sijoittajilla on ollut jo pidempään pankkimaailmaan liittyviä huolenaiheita, jotka johtuvat muun muassa Euron omasta kriisistä, Brexitistä ja Italian pankkien tilanteesta. Nyt tämän päivän uutiset ovat sijoittajien silmissä yksi monen muun alan haasteen edessä.