Suomalaiset katsovat autossa hintaa, ruotsalaiset turvallisuutta

Suomalaiset arvostavat autossa halpaa hintaa, kun taas ruotsalaisille tärkeää on ajokin turvallisuus. Tämä käy ilmi kyselytutkimuksesta, jonka rahoitusyhtiö Santander teetti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Suomalaisille ensimmäinen kriteeri autonvalinnassa on kyselyn mukaan edulliset käyttökustannukset ja toisena tulee halpa hinta. Ruotsalaisille tärkein kriteeri on puolestaan turvallisuus, kakkosena tulevat matalat käyttökulut. Ruotsalaisten korostama turvallisuus on Pohjanlahden tällä puolella vasta neljänneksi tärkein ajokin ominaisuus.

Santanderin verkkokyselyyn vastasi viime touko- ja kesäkuussa yli tuhat vastaajaa kustakin kohdemaasta. Vastaajat olivat 18 – 75-vuotiaita ja kysely painotettu edustamaan väestöä myös sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. STT