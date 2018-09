Talousnobelisti: Seuraava talouskriisi vaanii jo, joten Euroopan on uudistuttava nyt

Kuka?

Joseph Stiglitz

- 75-vuotias yhdysvaltalainen taloustieteilijä. Hän työskentelee professorina Columbian yliopistossa New Yorkissa.

- Stiglitz sai vuonna 2001 Nobelin taloustieteen palkinnon George Akerlofin ja Michael Spencen kanssa. He tutkivat sitä, miten markkinoiden toimintaan vaikuttaa se, että erilaisilla toimijoilla on eri määrä tietoa.

- Perinteisessä uusklassisessa taloustieteessä vapaasti kilpailtujen markkinoiden oletetaan olevan lähtökohtaisesti tehokkaita, eli esimerkiksi parhaat ideat ja tuotteet pärjäävät lopulta parhaiten. Stiglitz kuitenkin osoitti Bruce Greenwaldin kanssa, että eri toimijoilla olevien tietojen puutteellisuus tai epätäydellisyys vaikuttaa huomattavasti asiaan.

- Kirjoittajana Stiglitz on ollut hyvin tuottelias. Hänen tieteellisten artikkeliensa julkaisuluettelo on 57 sivua pitkä, hän on kirjoittanut useita kirjoja ja hän kirjoittaa aktiivisesti artikkeleita useisiin lehtiin. Hän on myös kysytty puhuja tapahtumissa eri puolilla maailmaa.