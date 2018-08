Tankkaajan syytä varautua heiluviin hintoihin

Mauri Ratilainen

Talous-, kauppasota ja Iran-huolet ovat pitäneet öljymarkkinat levottomina tänä kesänä, joten tankkaajan on syytä varautua heiluviin hintoihin tulevina kuukausina.

STT, OLLI KUIVANIEMI, MIKA-MATTI TASKINEN

Helsinki

Auton tankkaajan on syytä varautua heiluviin hintoihin lähikuukausina. Raakaöljyn hinta on loikannut maailmanmarkkinoilla vuoden takaisesta parikymmentä dollaria reiluun 70 dollariin tynnyriltä – käytiinpä loppukeväällä jo 80 dollarin pinnassa.

Talous-, kauppasota ja Iran-huolet ovat pitäneet öljymarkkinat levottomina tänä kesänä. Neste Oilin energia-asiantuntija Lauri Kärnä ennakoi, että heilunta öljymarkkinoilla tulee jatkumaan. Hän arvioi, että hintaennusteiden perusteella raakaöljyn tynnyrihinta ei olisi kuitenkaan kipuamassa yli 80 dollarin.

– Ei se kuitenkaan tarvitse kuin muutaman raflaavan maailmanpoliittisen tapahtuman, niin hinta voi helähtää joksikin aikaa ylös tai alas, Kärnä sanoo.

Nesteen vähittäiskaupasta Suomessa vastaavan Sam Holmbergin mukaan ratkaisevaa bensan kuluttajahintojen kannalta on maailmanmarkkinahintojen kehitys euroissa laskien. Tähän vaikuttaa se, miten euron ja dollarin keskinäinen kurssi liikkuu. Holmberg sanoo marginaalien olevan sen verran alhaisia, että voimakkaat nousut bensiinin, dieselin tai raakaöljyn maailmanmarkkinahinnoissa siirtyvät kuluttajahintoihin.

Raaka-öljyn maailmanmarkkinahinnan heilahduksilla on kuitenkin vain rajallinen vaikutus bensan hintaan pumpulla, sillä kuluttajahinnasta erittäin iso osa muodostuu veroista. Verojen osuus bensan hinnasta on reilusti yli puolet. Vuoden takaiseen verrattuna bensan hinnan nousu on tilastojen perusteella jäänyt bensapumpuilla alle kymmeneen senttiin ja 95-hinta kieppuu tällä hetkellä keskimäärin reilussa 1,5 eurossa.

– Tulevaisuuden ennustaminen pumppuhinnoissa on vaikeaa, koska valuuttakurssien ja maailmanmarkkinahinnan lisäksi paikallinen hintakilpailu vaikuttaa siihen, Holmberg sanoo.

Pörssi ei kehrännyt kurssiraketin tulokselle

Nesteen kaltaiselle öljynjalostajalle oman tuloksenteon kannalta olennaista ovat jalostusmarginaalit, siis raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden välinen erotus. Lisäksi viime vuosina Neste on panostanut erityisesti uusiutuviin polttoaineisiin. Lyhyellä tähtäimellä öljyn maailmanmarkkinahinnan muutosten vaikutukset Nesteelle ovatkin rajallisia.

– Lyhyellä tähtäimellä sillä ei ole paljonkaan merkitystä. Meille tulee laskennallisia varastotappioita ja varastovoittoja, jotka siivotaan vertailuluvuista pois, Kärnä sanoo.

Neste julkisti perjantaina osavuosikatsauksensa. Neste on viime vuosina ollut Helsingin pörssin kurssitähti. Mojovasta tulosparannuksesta ja vahvoista näkymistä huolimatta Nesteen osake oli perjantaina pitkään laskussa, mutta piristyi illansuussa hieman plussalle.

Nesteen tuloskuntoa siivittävät tutusti uusiutuvat polttoaineet. Nesteen huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto kohosi 277 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 236 miljoonasta eurosta.