Valmet Automotive suunnittelee suurta akkutehdasta Saloon – töitä yli 300 henkilölle

Valmet Automotive tekee autoja Uudessakaupungissa. Nyt suunnitteilla on myös ison akkutehtaan käynnistäminen Salossa.

Ilari Tapio

Autokonserni Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista Salossa. Jos suunnitelma toteutuu, tehdas tarjoaa töitä yli 300 henkilölle. Toimihenkilöiden osuus on useita kymmeniä.

Tavoitteena on käynnistää tuotanto vielä tämän vuoden aikana. Paikka on aiemmin matkapuhelinvalmistukseen käytetty tila Salo IoT Campuksella. Se on teknologiayhteisö kaupungin keskustan kupeessa.

Valmet Automotive on neuvotellut hankkeesta sekä campuksen että Salon kaupungin kanssa. Paikkavalinnan etuina konsernissa pidetään alueen vahvaa teknologiaosaamista ja valmista infrastruktuuria.

Sähköisen liikenteen palvelut ovat olennainen osa Valmet Automotiven strategiaa. Konsernin mukaan Salon tehtaalla olisi tärkeä rooli strategian toteuttamisessa, sillä tavoitteena on valmistaa siellä merkittäviä määriä autoteollisuuden tarvitsemia akkupaketteja.

– Suunniteltu Salon tehdas on vahva osoitus pyrkimyksestämme nousta autoteollisuuden sähköisen liikenteen keskeiseksi ratkaisuntarjoajaksi, Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald hahmottaa konsernin tiedotteessa.

– Akkujen suursarjatuotannon aloittaminen Salossa olisi myös tärkeä virstanpylväs Suomeen kehittyvän akkuklusterin näkökulmasta.