Videovuokraamoketju Makuuni hakeutui konkurssiin – kaikki työntekijät irtisanotaan

Mari Tikkunen/arkisto

Makuuni oli viimeistä päivää auki Kajaanissa 19. toukokuuta. Lopettamisen jälkeen Kajaaniin ei jää videovuokraamoa.

STT, Iiro-Matti Nieminen

Elokuvavuokrausketju Makuuni on hakenut itsensä konkurssiin, kerrotaan Pohjois-Savon käräjäoikeudesta.

Makuunin konkurssihakemus saapui käräjäoikeuteen maanantaina, ja oikeus asetti yhtiön konkurssiin tänään.

Konkurssipesän hoitaja, asianajaja Pertti Ylikraka sanoo STT:lle, että Makuunin kaikki noin 120 työntekijää irtisanotaan kahden viikon irtisanomisajalla.

Elokuvavuokrausketjun liikkeet pyritään pitämään auki normaalisti ainakin kahden viikon ajan.

Makuunilla on noin 20 liikettä, joista Ylikrakan mukaan 13-15 on kannattavia. Tappiolliset liikkeet on tarkoitus sulkea loppuunmyynnin jälkeen.

Pesänhoitaja kertoo, että Makuunin liiketoiminnalle etsitään parhaillaan jatkajaa. Neuvottelut toiminnan jatkamisesta ovat olleet käynnissä jo ennen konkurssia.

Jos jatkaja löytyy, osa elokuvavuokrausketju Makuunin työntekijöistä voisi siirtyä vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen.

Makuunin suurimpia velkojia ovat Danske Bank ja Ticketmaster. Danske Bankilla on saatavia noin 410 000 euroa ja Ticketmasterilla noin 320 000 euroa. Kaikkiaan Makuunilla on velkoja reilut kaksi miljoonaa euroa.

Yhtiön varoiksi on konkurssihakemuksessa ilmoitettu makeisvarasto, jonka arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Elokuvavuokrausketju Makuuni oli jo juhannuksen alla hakeutunut yrityssaneeraukseen. Saneerauksessa kävi kuitenkin ilmi, ettei yhtiö kykene maksamaan velkojaan eikä uutta rahoitusta saneerauksen jatkamiseksi löytynyt.

Saneerauksen jatkolle ei ollut edellytyksiä, joten Makuuni päätti maanantaina hakeutua konkurssiin.

Ketjun liiketoiminta on viime vuosina ollut selkeästi tappiollista. Yhtiön liiketulos painui yli miljoona euroa pakkaselle vuonna 2016, ja toiminta on jatkunut tappiollisena sen jälkeenkin.

Elokuvien vuokrausbisneksen kannattavuutta ovat viime vuosina nakertaneet Netflixin kaltaiset suoratoistopalvelut. Saneeraushakemuksessa Makuuni sanoo, että videoiden vuokraaminen on vähentynyt vuosi vuodelta, kun vuokraus on siirtynyt digitaaliseksi.

Samaan aikaan irtokarkkien myynti Makuuneissa on kasvanut, joten liiketoiminnan painopiste on siirtynyt yhä enemmän makeismyyntiin.

Karkkimyynnin kasvu ei ole riittänyt paikkaamaan videovuokrauksen pudotusta, joten Makuuni on pyrkinyt karsimaan kannattamattomia liikkeitä.

Myymälöiden karsiminen on kuitenkin sujunut hitaasti määräaikaisten vuokrasopimusten tai pitkien irtisanomisaikojen takia.

STT ei ole tavoittanut Makuunin toimitusjohtajaa Hans Ehrnroothia kommentoimaan konkurssia. Konkurssihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Hämeen Sanomat.

Kajaanissa Makuuni suljettiin toukokuussa.