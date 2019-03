Viidennes vaihtaa kännykkäliittymää vuosittain – kilpailuttava asiakas voi päästä uskollista halvemmalla

Riikka Maksimainen vieraili DNA-kaupassa takuuasioissa. Hän pitää matkapuhelinliittymässä tärkeimpänä asiana sitä, että liittymä toimii.

Daniel Wallenius

Matkapuhelinoperaattorien kova hinku haalia uusia asiakkaita näkyy myös kuluttajille.

– Missä ikinä käveleekin, lähes viikoittain pitää sanoa, että ei teidän liittymänne toimi. Olen joskus vaihtanut, mutta joka kerta päätynyt takaisin samaan, sanoo matkapuhelinliikkeessä Oulussa tiistaina asioinut Riikka Maksimainen.

Maksimainen sanoo asuvansa paikassa, jossa operaattoreiden kuuluvuuskartan mukaan pitäisi olla hyvin kenttää. Näin ei kuitenkaan ole.

– Kilpailevien operaattoreiden tarjoukset saattavat olla euron pari halvempia, mutta sillä ei ole merkitystä. Hinta-laatusuhde on hyvä, kun liittymä toimii ja siitä mieluusti maksaa, hän sanoo.

Kilpailu alalla on aina ollut kovaa

Vuosittain noin 20 prosenttia suomalaisista vaihtaa matkapuhelinoperaattoria. Tähän ryhmään operaattorit haluavat iskeä.

– Toimialaa leimaa ja on aina leimannut se, että kilpailu on kovaa, sanoo Elisan henkilöasiakasyksikön liittymäliiketoiminnan johtaja Jan Virkki.

Tyypillisesti operaattorin vaihtaja saa puolen vuoden, vuoden tai jopa pidemmän jakson alennettuun hintaan, ja erilaisia hintakampanjoita nähdään usein.

– Seuraamme kilpailijoiden toimia ja tyypillisesti pyrimme vastaamaan niihin. Kenelläkään ei ehdi pitkään olla hintaetua, sanoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

Kilpailuttamalla liittymän voi säästää suuriakin summia vuodessa. Yleinen ilmiö on, että kun operaattori saa tiedon siitä, että asiakas on lähdössä, se lähestyy vastatarjouksella.

– Olemme havainneet sellaista trendiä, että paljon liikkuvat asiakkaat saattavat saada parempia sopimuksia. Asiakasuskollisen kuluttajan kannalta se on harmi, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikkö Satu Toepfer.

Asiakkaisiin otetaan yhteyttä ennen alemman hinnan päättymistä

Määräaikaisesta alemmasta hinnasta on tullut niin kiinteä osa puhelinliittymien hinnoittelua, että operaattorit eivät saa markkinoida alennuksen jälkeen voimaan astuvaa hintaa normaalihintana.

Vaikka kilpailuttamalla saattaa saada liittymän halvemmalla, sekä Elisan Virkki että DNA:n Väisänen korostavat sitä, että asiakkaista halutaan pitää kiinni. Monesti se tarkoittaa yhteydenottoa jo ennen alemman hinnan päättymistä.

– Pyrimme ottamaan yhteyden asiakkaaseen ja ehdottamaan uutta ja mahdollisimman kilpailukykyistä hintaa. Emme halua asiakkaan vaihtavan operaattoria hinnan takia, Väisänen sanoo.

Yleisesti ottaen mobiililiittymien hintojen käyrä on viime vuosina osoittanut ylöspäin. Samalla liittymien nopeudet ja niiden sisältämän datan määrä ovat kasvaneet.

– Älypuhelimen rooli on viimeisten viiden kuuden vuoden aikana kasvanut voimakkaasti ihmisten arjessa. Se on keskeinen laite työssä, viihteessä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja tärkeää on, että se toimii, Virkki sanoo.

Mitä enemmän palveluita, sitä parempi hinta

Vaikka hinta on usein näkyvin osa tarjousta, Virkki ja Telian liiketoimintajohtaja Petri Lindqvist kertovat, ettei se ole tärkein tekijä operaattorin valinnassa. Virkki painottaa toimivuutta, kiinteää hintaa ja nopeutta.

– Me olemme pyrkineet siihen, että hyvä asiakas saa hyviä etuja. Mitä enemmän asiakas hankkii palveluita, sitä parempi hinta yksittäisellä palvelulla on. Lisäksi meillä on laitetarjouksia asiakkaille, Lindqvist sanoo.

Lisäksi Telia on lanseerannut liittymäkonseptin, jossa laskutetaan vain käytöstä, hankkinut SM-liigan esitysoikeudet sekä tuonut markkinoille sähköisen sim-kortin.

– Nyt testaamme sitä, mitkä tärkeimmät edut lopulta ovat. Uskon, että yksittäisen liittymän hinta ei jatkossa ole niin merkittävä, koska se on vain osa kokonaisuutta, Lindqvist sanoo.