Whatsapp pyrkii suitsimaan Intian lynkkauksia tekemällä muutoksia sovellukseensa

STT

Delhi

Pikaviestiyhtiö Whatsapp aikoo tehdä palveluunsa muutoksia Intiassa lopettaakseen maailmaa järkyttäneet lynkkaukset. Yhtiö on joutunut viime päivinä Intian hallituksen kynsiin väkivallantekojen takia.

Kahden viime kuukauden aikana yli 20 ihmistä on kuollut Intiassa vihaisten väkijoukkojen käsissä, kun Whatsappissa on levitetty heistä väärää tietoa. Näitä ihmisiä on syytetty esimerkiksi lasten kidnappaamisesta.

Whatsapp on yrittänyt korjata tilannetta lisäämällä sovellukseensa toimintoja, joiden avulla käyttäjät näkevät, onko jokin viesti käyttäjien eteenpäin välittämä. Yhtiö on myös ostanut sanomalehdistä mainoksia, joissa on annettu ohjeita väärän tiedon tunnistamiseen.

Intian hallitus on kuitenkin vaatinut lisätoimia yhtiöltä. Intia on Whatsappin suurin markkina 200 miljoonalla käyttäjällään.