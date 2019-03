Kohta viiden vuoden opinnot on täynnä ja matkaa on vielä. Päämääräni on parfyymimäärittäjän työ. Palkka on hyvä mutta ennen kaikkea se on monipuolinen ja haasterikas ammatti, katsoo Stéphane Proia, 22.

2000 vuotta sitten tuoksuimme kanelilta, Napoleon suosi sitruksia – Kävimme Ranskassa parfyymikoulussa katsomassa, miten uusia tuoksuja luodaan

Julkaistu 27.3.2019

Kuluttaja ei voi kuvitellakaan, kuinka työlästä on saattaa uusi maskara, peitevoide tai huulipuna markkinoille, puuskahtaa alan opettaja. Myös parfyymien luomisesta on luksus kaukana. Kävimme tutustumassa kansainväliseen parfyymi-, kosmetiikka- ja elintarvikearomien korkeakouluun. Sen osmoteekin eli tuoksujen kokoelman kylmäkaappivaraston uumenissa on tallessa ikivanhojen tuoksujen kokoelma täynnä aarteita.

Versailles’ssa, Aurinkokuningas

Ludvig XIV

rakennuttaman mahtipontisen linnan läheisyydessä toimii kansainvälinen parfyymi-,