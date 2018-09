Amerikan maiden järjestö valmis sotilaalliseen väliintuloon Venezuelassa

STT, AFP

Cucuta, Kolumbia

Sotilaallinen väliintulo Nicolas Maduron hallinnon kaatamiseksi Venezuelassa on mahdollinen, sanoo Amerikan maiden järjestön OAS:n pääsihteeri Luis Almagro.

– Kun puhutaan sotilaallisesta väliintulosta, jonka tarkoituksena on Nicolas Maduron hallinnon kaataminen, emme voi mielestäni jättää mitään vaihtoehtoa pois laskuista, Almagro sanoi.

Pääsihteerin mukaan Venezuelassa tapahtuu rikoksia ihmisyyttä vastaan.

– Kansan kärsimykset ja niiden aikaansaama joukkopako vaativat ensin diplomaattisia toimia, mutta mitään toimia ei voida sulkea pois, Almagro toisti.

Venezuelan talous on täysin kuralla ja maa on ajautunut syvään kriisiin. YK:n mukaan yli 2,3 miljoonaa ihmistä on jättänyt maan sitten vuoden 2014. Yli miljoona on lähtenyt Kolumbiaan.