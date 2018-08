Asiantuntija: Viimeisin Trump-kohu on vasta alkua – Venäjä-tutkinnan rinnalla Watergate-skandaali on lasten leikkiä

Kyle Mazza

Presidentti Donald Trump on joutunut tällä viikolla jälleen kohun keskiöön. Mutta se mitä hänelle käy jatkossa, on vielä epävarmaa.

Ida Roivainen

Kesäkuussa 2016 New Yorkin Trump Towerissa pidettiin tapaaminen, joka saattoi muuttaa historiaa.

Paikalla olivat Yhdysvaltain nykyisen presidentin poika Donald Trump Jr., presidentti Trumpin vävy Jared Kushner, silloinen kampanjapäällikkö Paul Manafort sekä vaikutusvaltainen venäläisasianajaja Natalia Veselnitskaja.

Tapaamisen syynä oli venäläinen välittäjä, joka oli ottanut yhteyttä nuorempaan Trumpiin ja luvannut tarjota materiaalia, joka ”syyllistää” silloin presidentiksi pyrkivän Donald Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin ja josta on ”erittäin paljon hyötyä” ehdokas Trumpille.

– Jos nykyisten tietojen valossa pitäisi nimetä historiallinen hetki, kyllä se olisi tämä Venäjä-tapaaminen Trump Towerissa. On jo osoitettu, että tapaaminen tarjosi mahdollisuuden salajuoniajattelulle, joka puolestaan saattaa todistaa maanpetoksen, toteaa Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

Asianajaja tunnusti tiistaina

Tällä viikolla otsikoissa ollut kohu Trumpin entisten alaisten rikoksista on Heiskasen mukaan vasta alkua.

Tiistaina Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen tunnusti osallisuutensa useisiin syytteisiin, jotka kytkeytyvät Trumpiin ja hänen maksamiinsa lahjuksiin seksiskandaalin välttämiseksi juuri ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Samaan aikaan toisessa oikeudenkäynnissä Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi useisiin petoksiin. Kampanjapäällikön tuomio liittyy myös Venäjän väitettyyn sekaantumiseen USA:n presidentinvaaleihin, jota tutkii tiedustelupalvelu FBI:n entinen agentti Robert Mueller.

Heiskasen mukaan tutkinnanjohtaja Muellerin tutkinnassa on kaksi olennaista kysymystä. Yksi on se, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain vaaliprosessiin. Tästä on olemassa jo todisteita, ja useita venäläisiä on asetettu sekaantumisesta syytteeseen.

– Toinen kysymys on se, edesauttoivatko yhdysvaltalaiset tahot tässä sekaantumisessa. Jos se pitää paikkaansa, Watergate-skandaali oli ihan lasten leikkiä tämän rinnalla, Heiskanen toteaa.

Watergate johti presidentin eroon

Vuosina 1972–1974 Yhdysvalloissa tapahtunut Watergate oli tietovuoto, poliittinen skandaali ja perustuslaillinen kriisi, joka johti presidentti Richard Nixonin eroon.

Parhaillaan tutkinnassa olevat Venäjä-syytökset ovat kuitenkin vielä täysin kesken, eikä niistä suinkaan kaikkea ole kerrottu julkisuuteen. Siksi Venäjän osuutta kokonaisuuteen voi olla hankalaa hahmottaa. Heiskanen on kuitenkin varma siitä, että pala palalta tapahtumaketjun eri osat alkavat selvitä.

– Se oli jo valtava juttu, kun venäläiset upseerit asetettiin syytteeseen. Puhumattakaan näistä kaikista Trumpin alaisista, jotka ovat jo eronneet, myöntäneet syyllisyytensä ja jotka tekevät nyt yhteistyötä.

Se mitä käy Donald Trumpille, on vielä epävarmaa. Asetetaanko hänet kongressin toimesta virkasyytteeseen, ja jos niin, kuinka hän reagoi?

Yksi mahdollisuus Heiskasen mukaan on se, että Trump eroaa itse kuten Nixon aikoinaan.

– Kiinnostavaa on sekin, suostuuko Trump Muellerin kuulusteltavaksi ja jos suostuu, millä ehdoilla. Entä hänen lähipiiriläisensä tai asianajaja Giuliani ja kumppanit? Tästä tulee vielä pitkä taival ennen kuin tulee mitään valmista.