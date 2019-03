Australiassa ennätyshelteitä – Tasmaniassa mitattiin lauantaina lähes 40 asteen lukemia

Länsi-Australian eteläosien viinitiloilla odotetaan heikointa viinirypälesatoa vuosiin.

Ulla Jäske

Maaliskuun alun helleaalto on rikkonut aiempia lämpöennätyksiä Länsi-Australian eteläisissä osissa. Tasmaniassa mitattiin lauantaina 39,1 astetta. Lämpötila on korkein 131 vuoteen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kuumuus on lisännyt maastopalojen määrää. Pelkästään Victorian osavaltiossa tuhannet palomiehet ja vapaaehtoiset yrittävät sammuttaa kymmeniä maastopaloja.

Maaliskuu alkoi kuumempana kuin koskaan. Helleaalto on jatkunut neljättä päivää Länsi-Australian eteläosissa.

Sään odotettiin viilentyvän sunnuntain aikana, mutta tuulen voimakkuus aiheuttaa vaaraa niin paikallisille asukkaille kuin palomiehillekin.

Maaseudun kaupunkien asukkaita on evakuoitu ja useita koteja on jo tuhoutunut paloissa.

Viinirypäleistä tulossa heikko sato

Vuonna 2009 maastopalot tuhosivat tuhansien ihmisten koteja Victoriassa. 173 ihmistä kuoli ja 414 loukkaantui Black Saturday’ksi nimettynä päivänä.

Tämän kesän kuumuus on jo vaikuttanut muun muassa viiniteollisuuteen. Viinirypäleestä odotetaan heikointa satoa vuosiin.

Australia on maailman seitsemänneksi suurin viinintuottaja ja neljänneksi suurin viinin viejä. Tuotantoa on mantereen viileämmissä eteläosissa ja Tasmaniassa. Viljelyssä painoarvo on ilmastolla, ei maaperällä.

Kuumuus on vaikuttanut myös vehnäsadon määrään.

Viime vuosi oli Australian kolmanneksi lämpimin ja maastopalosesonki jatkui kauemmin kuin aiemmin. Tämä vuosi alkoi yhtä kuumissa merkeissä; tammikuu oli kaikkien aikojen kuumin.