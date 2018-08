Auto törmäsi ajoesteisiin parlamenttitalon edustalla Lontoossa – ainakin kaksi loukkaantunut

Törmäys tapahtui kuvassa näkyvän parlamenttitalon edustalla. Arkistokuva.

Daniel Wallenius

Ainakin kaksi ihmistä loukkaantui, kun auto törmäsi Lontoon parlamenttitalon eteen pystytettyihin ajoesteisiin varhain aamulla paikallista aikaa. Pelastusviranomaisten mukaan kahden ihmisen vammat vaativat sairaalahoitoa. Kummankaan vammat eivät kuitenkaan ole vakavia.

Silminnäkijä Jason Williams kertoi uutistoimisto Reutersille, että näki noin kymmenen ihmistä makaamassa maassa. Ainakin yksi heistä oli liikkeellä pyöräillen.

Poliisi on ottanut kiinni auton kuljettajan. Poliisin mukaan vielä ei ole varma, onko törmäyksessä kyse terrorismista vai onnettomuudesta. Tapausta kuitenkin tutkii Suur-Lontoon poliisin terrorismin vastainen yksikkö.

Poliisi kertoi Twitter-tilillään, että se tiedottaa tapahtumasta enemmän, kun lisätietoja on saatavilla.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema silminnäkijä Jason Williams kertoi, että auto osui kovalla voimalla esteeseen, joka tukki parlamenttitaloon johtavan kaistan. Williamsin mukaan tapaus näytti tahalliselta. Williamsin mukaana autosta tuli savua törmäyksen jälkeen.

Tapahtumasta levisi myös videoita sosiaaliseen mediaan. Niissä näkyy käsirautoihin laitettu mies, jota raskaasti aseistautunut poliisi vie pois tapahtumapaikalta.

Westminsterin metroasema on suljettu. Myös parlamentti on eristetty. Koska parlamentti on kesätauolla, tapaus ei vaikuta kansanedustajien työhön.

Edit 14.8 klo 13.01: Juttua päivitetty kauttaaltaan. Otsikko muutettu. Korjattu kirjoitusvihreitä ja poistettu päällekkäisyyksiä.