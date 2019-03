Berliinissä nousi kohu suomalaisoluita myyvästä kapakasta, jonka osaomistaja Pekka Kääriäinen on entisten SS-miesten apuyhdistyksen aktiivi

Pekka Kääriäinen täyttää lasia Bryggeri Helsinki -olutravintolassa Berliinin Prenzlauer Bergissä. Paikka tarjoaa monia Suomesta tuotuja erikoisoluita ja jopa sahtia.

Visa Noronen

Berliini

Suomen sahtikeisarina tunnettu Pekka Kääriäinen täyttää laseja suomalaisella IPA-oluella Berliinin Bryggeri Helsinki -ravintolassa.

Viikko on ollut raskas. Bund gegen Rechts (Liitto oikeistoa vastaan) -niminen järjestö on jakanut naapurustossa lentolehtisiä, joissa vaaditaan ihmisiä boikotoimaan ravintolaa. Somekeskustelu on mennyt äärimmäisyyksiin.

Kyse on Kääriäisestä. Hän omistaa viidenneksen Berliinin olutpaikasta.

Kääriäinen on myös suomalaisten entisten SS-miesten Veljesapu-veteraaniyhdistyksen puheenjohtaja. Järjestö on epäpoliittinen, eikä se huoli natsimielisiä jäsenikseen.

Kääriäisen isä taisteli kaksi vuotta Saksan SS-joukkojen riveissä itärintamalla ennen kuin siirtyi takaisin Suomen armeijaan jatkosodassa.

Järjestön edustajana Kääriäinen on ollut mukana suomalaisia SS-miehiä koskevassa keskustelussa, ja arvostelua on tullut. Koskaan ei kuitenkaan ole tullut lunta tupaan niin kuin nyt Saksassa.

– Tämä on tullut yllätyksenä, Kääriäinen sanoo ja kertoo olevansa pahoillaan.

Järjestö perustettiin tukemaan sodan jälkeen suomalaisia SS-joukoissa taistelleita, jotka oli jätetty tavanomaisten veteraanitukien ulkopuolelle.

Nyt kun suomalaistaistelijoita on jäljellä enää kahdeksan, järjestö toimii lähinnä heidän muistoaan vaalien tutkimusta tukemalla ja pystyttämällä muistomerkkejä.

Suomessa SS-välineistöä saa käyttää kertomaan historiasta

Kohu Saksassa sai alkunsa, kun berliiniläisen vasemmistolaisen Taz-lehden toimittaja hyökkäsi lehden sivuilla ruokamessuilla oluita esitellyttä Kääriäistä vastaan.

Tekstissä kerrottiin Kääriäisen esittelevän mieluusti SS-symboleita. Jutun linkki vei Suomen Kuvalehden juttuun, jonka kuvassa Kääriäinen seisoi kotipihallaan Lammilla isänsä SS-kypärän kanssa.

Kääriäisen mukaan lehtikuvaan pyydettiin SS-välineistöä, jotta historia yhdistyisi siinä tähän päivään.

Suomessa SS-välineistöä saa näyttää kertomaan historiasta. Saksassa SS-merkkien käyttö on lailla kielletty.

Suomea ymmärtävä pystyi lukemaan jutusta, miten Käärinen kertoi isänsä elämästä ja suhteestaan isäänsä. Suomea taitamattomalle jutussa oleva kuva näyttäytyi vain poseerauksena SS-kypärän kanssa.

Myös yhdistyksen verkkosivulla oli historiallisia SS-symboleita ja tekstiä suomeksi. Suomalaisille tarkoitettu verkkosivu siivottiin pikavauhtia. Saksassa laiton kuvitus katosi, ja tilalle ilmestyi järjestön esittely myös saksaksi.

Saksassa ei voi puhua sotaveteraaneista

Kääriäinen arvostaa sitä, että saksalaisille opetetaan historiaa. Samalla hän pitää monien suomalaisten historiantuntemusta ohuena.

– Saksassa historia kuitenkin näyttäytyy ja se koetaan eri tavalla kuin Suomessa, Kääriäinen toteaa.

Tämä tulee esiin esimerkiksi suhtautumisessa veteraaneihin.

– Suomessa veteraanit saapuvat itsenäisyyspäivän juhliin kärkijoukoissa. Saksassa tällainen ei tulisi kuuloonkaan. Ei täällä voi puhua sotaveteraaneista, Käärinen sanoo.

Tilanne on laskenut suomalaisiin erikoisoluisiin keskittyneen ravintolan myyntiä hitusen, mutta ennen kaikkea boikotti on jakanut mielipiteitä voimakkaasti. Samalla kun toiset arvostelevat kipakasti, moni pitää hyökkäystä kohtuuttomana ja haluaa tukea paikkaa.

Berliinissä mielipiteenilmaukset kuitenkin äityvät joskus väkivaltaisiksi, joten henkilökunta on nyt huolissaan turvallisuudesta. Ravintola on ilmoittanut eri kanavissa, ettei se tue mitään natsismiin liittyvää.