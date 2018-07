Suomessa huipputapaamisesta on käytetty lempinimeä "Trumputin". Ainakin länsirannikkolla entisaikoina erilaisia kuulutuksia on julistanut rummuttaja, jota on myös trumputtajaksi sanottu.

Bisnes- ja KGB-taustat kohtaavat

★ Tilaajalle Ulkomaat Julkaistu 14.7.2018 klo 05:30 | 0

Presidentit Vladimir Putin ja Donald Trump ovat molemmat omiensa edessä sankareita ja vastustajiensa silmissä roistoja.

Helsingissä maanantaina tapaavista presidenteistä

Donald Trump

, 72, on iältään vanhempi, mutta presidenttikokemukseltaan