Boeing 737 Max 8 teki hätälaskun – kone oli menossa korjattavaksi ilman matkustajia

American Airlines -yhtiön Boeing 737 Max 8 oli parkissa maaliskuun puolivälissä LaGuardian lentokentällä New Yorkissa, sen jälkeen kun kaikki mainitun tyyppiset koneet määrättiin lentokieltoon.

Seppo Ylönen, Reuters

Kahteen tuhoisaan lentoturmaan joutunut Boeing 373 Max 8 -konetyyppi joutui tekemään moottoriongelmien vuoksi hätälaskun pian lähdön jälkeen Orlandon kentälle Floridassa tiistaina.

Kyseessä oli Southwest Airlines -yhtiön kone, joka oli matkalla Victorvilleen Kaliforniaan. Koneessa ei ollut matkustajia, sillä kone oli matkalla korjattavaksi.

Boeing 737 Max 8 -konetyyppi on lentokiellossa ympäri maailman Etiopian Airlines -yhtiö turman jälkeen. Lähes tuliterän etiopialaiskoneen maahansyöksyssä kuoli maaliskuun 10. päivänä 157 ihmistä.

Samanlainen onnettomuus samalle konetyypille sattui viime lokakuussa Lion Airin koneelle Indonesiassa. Siinä menehtyi 189 ihmistä.

Ohjausjärjestelmä syy turmiin

Vahva epäily on, että 737 Maxiin kehitetty korkeusohjausjärjestelmä MCAS oli syy onnettomuuteen.

Boeing 737 Max 8 on lentokiellossa myös Yhdysvalloissa, mutta lennot ilman matkustajia ovat sallittuja esimerkiksi väliaikaiseen säilytykseen toiselle paikkakunnalle.

Nyt Southwestin kone tutkitaan ja korjataan Orlandossa.

Keskiviikko on tärkeä päivä lentokonevalmistaja Boeingille, sillä Yhdysvaltain lentoliikenteen keskeisten virastojen johtoa on Yhdysvaltain senaatin kuultavana.

Senaatin paneelissa ruoditaan sitä, miten tarkasti 737 Maxin lentokontrollijärjestelmä testattiin ja mitä aiotaan tehdä, että vastaavat ongelmat eivät toistu.

Raskas moottori lähellä nokkaa

Boeing puolestaan on kutsunut täksi päiväksi 200 lentäjää ja lentoyhtiöiden edustajaa Rentoniin Washingtonin osavaltioon, missä 737 Max 8 -koneita kootaan.

Yhtiön odotetaan kertovan muutoksista MCAS-järjestelmään, joka on kehitetty estämään automaattisesti sakkaus keskikorkeuksissa.

MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) on rakennettu 737 Max -koneisiin, koska niissä on suurempi moottori kuin perinteisissä 737-koneissa.

737 Maxin moottori sijaitsee lähempänä koneen nokkaa, mikä altistaa sakkaukselle. Sakkaus tarkoittaa tilaa, jossa lentokone menettää siipien nostovoimaa, jolloin kone alkaa pudota.

737 Maxilla lentäneet pilotit ovat kertoneet, että Boeing ei ollut kertonut MCAS:n olemassaolosta. Etiopian onnettomuuden jälkeen yhtiö lupasi lisää koulutusta, kun ohjausjärjestelmän korjattu versio otetaan käyttöön.

Konetilaus peruttiin

Boeing 737 Max 8:n maailmanlaajuinen lentokielto voi kestää viikkoja tai kuukausia. Kiinan, Kanadan ja Euroopan maiden lentoturvallisuusvirastot aikovat tehdä omia testauksia MCAS:n uudella versiolla Yhdysvaltain ilmaliikenneviraston FAA:n tarkastusten lisäksi.

Boeingilla on paljon pelissä. 737 Max on tärkeä pilari yhtiön matkustajakonebisneksessä.

Indonesian lentoyhtiö Garuda perui kaupat 49:stä 737 Max -koneesta. Garudan mukaan matkustajien luottamus on kadonnut kyseiseen konetyyppiin.

Etiopian onnettomuuden jälkeen uusien 737 Max -koneiden toimitukset on lopetettu. Yhtiön kurssi on vajonnut 12 prosenttia New Yorkin pörssissä. Boeingin markkina-arvo on nyt 29 miljardia dollaria alempi.