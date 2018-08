Boris Johnsonilta vaaditaan anteeksipyyntöä musliminaisia loukanneesta kommentista

WILL OLIVER

Britannian ulkoministeriä Boris Johnsonia lähellä olevan lähteen mukaan tämä kieltäytyy pyytämästä anteeksi musliminaisia kossskevia kommenttejaan.

STT, AFP

Lontoo

Britannian pääministeri Theresa May on ilmoittanut tukevansa vaatimuksia, joiden mukaan hänen hallituksensa entisen ulkoministerin Boris Johnsonin pitäisi pyytää anteeksi musliminaisista antamaansa kommenttia.

May sanoi, että Johnsonin kommentit ovat selvästi loukanneet ja tuki konservatiivipuolueensa puheenjohtaja Brandon Lewisia, joka on vaatinut Johnsonilta anteeksipyyntöä.

– Uskon, että meidän on oltava hyvin tarkkoja siinä, mitä termejä ja millaista kieltä käytämme. Ja jotkin Boriksen käyttämistä sanoista, joilla hän kuvailee ihmisten ulkonäköä, ovat ilmiselvästi loukanneet, May sanoi.

– Uskommeko siihen, että ihmisillä on oikeus harjoittaa uskontoaan ja liittyen naisiin, burkaan sekä niqabiin, että heillä on oikeus päättää, miten pukeutuvat? May sanoi.

Maanantaina Daily Telegraphissa julkaistussa kolumnissaan Johnson sanoi, että hän vastustaa kasvot peittävien huivien kieltoa, mutta että ”on naurettavaa, että ihmiset päättävät kulkea ympäriinsä näyttäen postilaatikoilta”. Johnson myös vertasi heitä pankkiryöstäjiin. Johnsonin kommentit ovat nostaneet kritiikkiä useilta brittipoliitikoilta ja muslimien etujärjestöiltä.

Johnsonia lähellä olevan lähteen mukaan tämä kieltäytyy pyytämästä anteeksi. Lähteen mukaan Johnsonin näkemyksiä vastaan hyökkääminen on naurettavaa.

– Meitä ei pidä johdattaa ansaan lopettaa vaikeista asioista keskusteleminen, lähde sanoi.