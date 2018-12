Brexit voi lykkääntyä Britannian hallituskriisin vuoksi – Theresa May joutuu konservatiivipuolueen epäluottamusäänestykseen

Britannian pääministeri Theresa May joutuu omiensa eli konservatiivipuolueen epäluottamusäänestykseen tänään illalla.

Lea Peuhkuri

Britanniassa konservatiivipuolue äänestää epäluottamuksesta puheenjohtaja ja pääministeri Theresa Mayta kohtaan.

Äänestys on määrä pitää tänään illalla kello 20 ja 22 välillä. Se järjestetään, koska äänestykseen vaadittavat 48 kirjettä saatiin kokoon. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Illan äänestyksellä voi olla seurauksia brexitillekin. Jos May häviää äänestyksen, Britannian täytyy viivyttää eroaan EU:sta. Asiaa kommentoi oikeusministeri David Gauke.

May, 62, aloitti Britannian pääministerinä pian brexitin sinetöineen kansanäänestykseen jälkeen vuonna 2016.

May esikuntineen on neuvotellut EU:n kanssa erosopimuksen, mutta sitä arvostellaan kovasti konservatiivipuolueen sisällä. May perui tiistaiksi suunnitellun äänestyksen erosopimuksesta Britannian parlamentissa, koska näytti siltä, että se ei olisi saanut riittävästi ääniä mennäkseen läpi.

Useat ministerit tukivat Mayta

Jos Theresa May ei saa enemmistöä tämän illan äänestyksessä, hän ei voi asettua ehdolle tulevaan puheenjohtajakilpailuun. Vaikka May saisi enemmistön luottamuksen, hän voi silti päättää erota puheenjohtajan ja siten pääministerin tehtävistä.

Jos konservatiivit päättävät erottaa Mayn, hänen odotetaan kuitenkin toimivan virkaatekevänä pääministerinä ennen kuin uusi johtaja valitaan. Valintaprosessi saattaa viedä kuusi viikkoa.

Epäluottamusäänestys herätti heti tuenilmaisua esimerkiksi hallituksen ministereissä.

– Viimeinen asia, jonka maamme tarvitsee nyt, on konservatiivipuolueen johtajaäänestys. Se näyttää omahyväiseltä ja väärältä. Pääministerillä on täysi tukeni, ja hän on paras ihminen varmistamaan, että lähdemme EU:sta 29. maaliskuuta, sisäministeri Sajid Javid sanoi Reutersin mukaan.