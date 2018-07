Britannian pääministerin puoliso osti uuden puvun Melania Trumpin tapaamista varten

STEPHANIE LECOCQ / POOL/EPA

Melania Trumpille pitää Lontoossa seuraa Britannian pääministeri Theresa Mayn puoliso Philip May.

Maija Salmi

Yhdysvaltain ensimmäiselle naiselle seuraa pitää Lontoossa pääministerin puoliso Philip May.

– Hän odottaa tapaamista innolla ja osti sitä varten uuden puvun, kertoi Britannian pääministeri Theresa May Sunday Times -lehdelle.

– He (Melania Trump ja Philip May) olivat molemmat G20-kokouksessa, mutta aikataulujen vuoksi he eivät ehtineet tavata, May jatkoi.

Samaan aikaan Theresa Mayn ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tarkoitus keskustella maiden välisistä suhteista.

Melania Trump tapaa Lontoossa ainakin paikallisia koululaisia ja veteraaneja, kertoo brittilehti Independent.

Melania Trump oli miehensä mukana myös Brysselissä pidetyssä Nato-kokouksessa.

Ensimmäisen naisen tehtävänä Euroopassa on Independentin mukaan ”edustaa Yhdysvaltoja positiivisella tavalla”.

”Trump-vauva” mukana protestissa

Lontoossa järjestetään perjantaina vierailun vuoksi massiivinen Trumpin vastainen mielenosoitus, johon odotetaan osallistuvan tuhansia ihmisiä.

Mielenosoittajat ovat saaneet luvan lennättää protestiksi myös valtavaa Trump-vauvaa esittävää ilmapalloa.

BBC:n mukaan ilmapallo on noin kuusi metriä korkea, ja rahat siihen kerättiin joukkorahoituskampanjalla. Joukkorahoituskampanjan takana olevan Leo Murrayn mukaan vaikuttaa siltä, että Trump inhoaa häneen kohdistuvaa pilkkaa.

– Kun Trump tulee tänne perjantaina, pidämme huolen siitä, että hän tietää Britannian katsovan häntä alaspäin ja nauravan hänelle, Murray totesi BBC:lle.

Trump ei palloa välttämättä näe, sillä perjantaina hänet viedään Englannin maaseudulla katsomaan Britannian ja Yhdysvaltain erikoisjoukkojen näytöstä, kertoo Independent.

Paikkaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Pois Lontoosta

Independent-lehden tietojen mukaan Britannian hallitus on pyrkinyt luomaan Trumpin vierailuohjelman niin, että presidentti joutuu olemaan protestien täyttämässä pääkaupungissa mahdollisimman vähän.

Siksi ei ole varmaa näkeekö Trump brittiparlamentin yli lennätettävän pallon.

Perjantai-iltana Trumpit tapaavat kuningatar Elisabethin Windsorin linnassa. Kuningatar on tavannut lähes kaikki Yhdysvaltain presidentit vuodesta 1952 lähtien.

Tapaamisen jälkeen Donald ja Melania Trump lähtevät Skotlantiin. Siellä heidän on tarkoitus tutustua ainakin Ayrshiressä sijaitsevaan luksusluokan golfkenttään.

Sunnuntaina Trumpien Eurooppa-kierros jatkuu Helsinkiin, jossa Yhdysvaltain presidentti tapaa Venäjän päämiehen Vladirmir Putinin.

Nähtäväksi jää, minkälaista ohjelmaa Melania Trumpille järjestetään Helsingissä.

Lännen Media tavoitti Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren torstaina, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.