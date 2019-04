Britannian parlamentti hyväksyi brexitin lisäajan yhden äänen enemmistöllä

Britannian pääministeri Theresa May puhui parlamentin alahuoneelle keskiviikkona saman iltana kun parlamentti äänesti brexitin lisäajasta.

Ilkka Timonen

Britannian parlamentti äänesti yhden äänen enemmistöllä brexit-prosessin lisäajan puolesta. Tällä yritetään välttää ensi viikon lopussa odottava EU-ero ilman sopimusta.

Lakiehdotuksen oli esittänyt opposition työväenpuolueen kansanedustaja Yvette Cooper. Ehdotus kulki läpi kaikki käsittelyvaiheet parlamentin alahuoneessa kuudessa tunnissa. Sen puolesta äänesti 313 kansanedustajaa 312:n vastustaessa. Seuraavaksi lakiehdotus menee ylähuoneen hyväksyttäväksi ilmeisesti torstaina.

May sanoi tiistaina yrittävänsä hakea uutta lykkäystä brexitille 12. huhtikuuta odottavan takarajan taakse. Yhdessä työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kanssa hän yrittää saada jo kolmesti parlamentin hylkäämän sopimuksensa hyväksytyksi.

Mayn ja Corbynin neuvotteluja kuvattiin ”rakentaviksi”, mutta molempien pääpuolueiden kansanedustajat kritisoivat niitä.

Lakiehdotus edellyttää, että May hankkii parlamentin hyväksynnän kaikille viivästymisille ja ehdotus sallii kansanedustajien tehdä esityksiä eri pituisista lisäajoista. Brexitin lisäajalle vaaditaan kuitenkin myös EU-johtajien yksimielinen hyväksyntä.

Harvinainen lakiehdotus

Sopimuksettoman brexitin estämiseksi 12. huhtikuuta Mayn täytyy esittää ensi keskiviikon huippukokouksessa EU-johtajille suunnitelma siitä, miten hän saa sopimuksensa hyväksytyksi brittiparlamentissa.

May on sanonut, että mikäli hän ei pysty sopimaan yhteisestä lähestymistavasta Corbynin kanssa, hallitus esittää joukon vaihtoehtoja tulevasta suhteesta EU:n kanssa. Nämä vaihtoehdot menevät parlamenttiin äänestystä varten.

Lakiehdotus on harvinainen siksi, että sitä ei ole ehdottanut tai tukenut hallitus.

Hallituksen mukaan lakiehdotuksessa on paljon puutteita, siinä ei ole esimerkiksi aikataulua ehdotetuille toimenpiteille. Hallituksen mukaan kyseessä on kyseenalainen ennakkotapaus.

Brexitiä kannattava konservatiivinen kansanedustaja Bill Cash kuvaili lakia ”perustuslailliseksi vallankumoukseksi”.

– Tämä on vakava hetki perustuslaillisessa historiassamme. Minusta lakiehdotus on tuomittava… on häpeä että se tuotiin esille, hän kertoi parlamentille ennen äänestystä.

Corbynin puoluetoverit painostavat häntä asettamaan kansanäänestyksen ehdoksi minkälaisen tahansa sopimuksen allekirjoittamiselle.

Britannialla on aikaan 12. huhtikuuta saakka esittää EU:lle erosuunnitelma, jonka unionin on hyväksyttävä. Muussa tapauksessa Britannia joutuu lähtemään EU:sta ilman sopimusta.