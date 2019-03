Britannian parlamentti riisti itselleen vallan näyttää suunta brexitille – kolme ministeriä siirtyi kapinallisten riveihin

Pääministeri Theresa May (keskellä) lähti maanantai-iltana parlamenttitalolta sen jälkeen, kun hallitus oli hävinnyt brexitiä koskevan parlamenttiäänestyksen.

Seppo Ylönen, Reuters

Britannian pääministerin Theresa Mayn ahdinko syvenee.

Maanantai-iltana parlamentin alahuone hyväksyi aloitteen, jonka mukaan parlamentti voi järjestää keskiviikkona äänestyksiä siitä, mihin suuntaan brexitiä eli Britannian EU-eroa pitäisi viedä.

Keskiviikkona brittikansanedustajat voivat äänestysten kautta selvittää, millainen brexit-vaihto saisi enemmistön tuen. Äänestyksen aiheita voivat olla pehmeämpi brexit eli tulliliitto EU:n kanssa, uusi kansanäänestys ja brexitin peruminen kokonaan.

Äänestykset eivät sido hallitusta, ja Theresa May sanoikin jo maanantaina, ettei hän välttämättä seuraa parlamentin toivetta.

– Äänestystulos voisi johtaa tilanteeseen, josta on mahdoton neuvotella EU:n kanssa, May selitti.

Uusi nöyryytys Maylle

Maanantai-illan äänestystulos oli 329-302. Se oli uusi nöyryytys pääministeri Maylle. Se kertoo, miten May on menettänyt auktoriteetin kansanedustajien, konservatiivisten puoluetovereiden ja omien ministereiden keskuudessa.

May oli varoittanut lipeämästä hallituksen linjalta, mutta kolme ministeriäkin äänesti maanantaina aloitteen puolesta. Mainitut ministerit – Richard Harrington, Alistair Burt ja Steve Brine – jättivät äänestyksen jälkeen eronpyyntönsä.

Teollisuusministeri Harrington sanoi erokirjeessään, että hallituksen linja ”johtaa investointipäätösten perumiseen, toimintojen siirtämiseen ulkomaille ja Britannian liike-elämän joutumiseen pilkan kohteeksi”.

Uudet vaalit häämöttävät

Brexit-ministeri Stephen Barcley sanoi sunnuntaina, että jos parlamentti ottaa kontrollin brexit-prosessissa, seurauksena olivat ennenaikaiset vaalit. Tämä olisi työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin mieleen. Corbyn on pitänyt uusia parlamenttivaaleja kaiken aikaa ykköstoiveenaan.

Myös Theresa May on tehnyt selväksi, ettei on pane toimeen mitään, mikä on vastoin hänen vaalikampanjalupaustaan irrottaa Britannia siististi EU:sta. May on syyttänyt parlamenttia siitä, ettei se ole kyennyt esittämään toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa hallituksen brexit-sopimukselle.

May on sanonut, että hän voi tuoda kaksi kertaa tyrmätyn sopimukseen kolmanteen äänestykseen. Maanantaina hän tosin myönsi, ettei sopimuksen takana ei ole vielä enemmistöä. Mahdolliseksi äänestyspäiväksi on povattu torstaita.

”May tarjoutui eroamaan”

Sun-sanomalehden mukaan May olisi tarjonnut vastahakoisille konservatiiviparlamentaarikoille eroaan pääministerin virasta vastapalvelukseksi sopimuksen hyväksymisestä. Muutamat konservatiiviset kansanedustajat ovat jo julkisesti kehottaneet Mayta eromaan.

Lähes kolme vuotta kansanäänestyksen jälkeen Britannian parlamentti ja kansa ovat yhä katkeran jakaantuneita siitä, miten ja milloin brexit pitäisi tapahtua, vai pitäisikö se tykkänään perua.

Kahden vuoden neuvotteluaika tulee umpeen 29. maaliskuuta eli tämän viikon perjantaina.

EU:n huippukokous päätti viime viikolla venyttää takarajan ainakin 12. huhtikuuta saakka. Se on brexitin toteutumispäivä, jos Britannia ei muuta päätä. Tuolloin Britannia lähtee EU:sta ovet paukkuen, ilman sopimusta.

Jos parlamentti vastoin odotuksia hyväksyy Mayn hallituksen ja EU:n neuvotteleman sopimuksen, on eropäivä 22. toukokuuta, vuorokausi ennen EU-vaalien alkamista.