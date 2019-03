Brittiparlamentti äänestää brexit-sopimuksesta puoli viideltä Suomen aikaa – viimeinen mahdollisuutemme

EU-eroa kannattava mielenosoittaja Britannian parlamenttitalon edustalla eilen torstaina.

Ilkka Hemmilä

Britannian parlamentin alahuone äänestää tänään kolmatta kertaa EU-erosopimuksesta.

Parlamentti on hylännyt pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman erosopimuksen kahdesti. Alahuoneen puhemies John Bercow oli alun perin linjannut, ettei alahuone voisi äänestää jo kerran hylätystä ehdotuksesta uudestaan.

May ratkaisi tilanteen sillä, että kansanedustajat äänestävät vain 585-sivuisesta erosopimuksesta eivätkä sitä täydentävästä 26-sivuisesta lausunnosta EU:n ja Britannian tulevista suhteista.

Äänestys alahuoneessa alkaa 16.30 Suomen aikaa.

– Se on viimeinen mahdollisuutemme äänestää tämän Brexit-järjestelyn puolesta, sopimusta tukeva kauppaministeri Liam Fox sanoi aamupäivällä.

Parlamentin pitää hyväksyä erosopimus tällä viikolla, jotta se voisi lähteä EU:sta sen mukaisesti 22. toukokuuta. Muussa tapauksessa sen pitää esittää vaihtoehtoinen suunnitelma tai erota unionista ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

Hallitus houkutellut tukea sopimukselle

May on houkutellut sopimuksen puolelle sekä hänen oma konservatiivipuolueensa jäseniä että muita parlamentaarikkoja. Hän on luvannut erota pääministerin tehtävistä, mikäli äänestys menee läpi.

Konservatiivien tukipuolue DUP aikoo kuitenkin yhä äänestää sopimusta vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Myöskään opposition Labour-puolue ei ole vakuuttunut Mayn erolupauksesta vaan päinvastoin käyttää sitä aseena häntä vastaan.

– Emme tiedä, kuka tulisi olemaan pääministeri [seuraavissa EU:n kanssa tehtävissä neuvotteluissa] ja millaiset lupaukset sitovat häntä, joten hän on vaikeuttanut Labourin kansanedustajien mahdollisuuksia tukea tätä sopimusta, puolueen kansanedustaja Lisa Nandy sanoi Sky Newsille Reutersin mukaan.

Hallitus pyrkii saamaan puolueen rivit rakoilemaan. Lapsiasiaministeri Nadhim Zahawi kertoo puhuneensa sopimuksen tukemista harkitsevien Labourin kansanedustajien kanssa. Kyseiset henkilöt edustavat vaalipiirejä, joissa kannatus EU-erolle on suurta, Zahawi on todennut BBC:n mukaan.

Opposition lisäksi myös kymmenittäin konservatiivipuolueen jäseniä on äänestänyt sopimusta vastaan aiemmin. Heistä osa on siirtynyt erosopimuksen taakse takarajan lähestyessä, kertoo BBC.

Uutistoimisto Reutersin mukaan May on neljäs konservatiivipuolueen puheenjohtaja putkeen, jota rasittaa puolueen jakautunut suhtautuminen Eurooppaan. Aiemmin ongelmasta kärsivät David Cameron, John Major ja Margaret Thatcher.