Bronxin suurpalossa kolmastoista kuolonuhri, 27-vuotias mies kuoli sairaalassa vammoihinsa

STT, AFP

New York

New Yorkin Bronxissa viime viikolla syttyneessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut yhden loukkaantuneen kuoltua sairaalassa. Kuolonuhrien määrä on nyt 13.

New Yorkin poliisi kertoi, että 27-vuotias mies kuoli sairaalassa torstaina. Hänen vaimonsa ja parin kaksi tytärtä saivat myös surmansa palossa.

Joulukuun 28. päivä syttynyt palo tuhosi asuinkerrostalon. Palo sai alkunsa kolmivuotiaan pojan leikkiessä kaasuhellalla.

Kyseessä oli tuhoisin rakennuspalo New Yorkissa yli 25 vuoteen.



Turmatalo oli rakennettu vuonna 1915, ja siinä oli yhteensä 25 asuntoa. Amerikkalaismedian mukaan talossa oli havaittu useita paloturvallisuuspuutteita, jotka koskivat muun muassa viallisia palovaroittimia.