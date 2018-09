Chemnitzin kahinoinnissa vammoja parillekymmenelle

FILIP SINGER

Chemnitzin mielenosoituksissa kerrottiin loukkaantuneen ainakin 18 ihmistä. Mielenosoituksissa sekä vastustettiin että puolustettiin maahanmuuttopolitiikkaa.

STT, AFP

Chemnitz

Ainakin 18 ihmistä loukkaantui Saksan itäosassa Chemnitzissä lauantaina järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä, kertoi poliisi sunnuntaina. Mielenosoituksissa sekä vastustettiin että puolustettiin Saksan maahanmuuttopolitiikkaa.

Poliisin tiukasti valvomat mielenosoitukset sujuivat muutamia yhteenottoja lukuun ottamatta rauhallisesti. Niiden hajottua pienempien ryhmien välillä syntyi nujakointia. Poliisin tietoon tuli myös pahoinpitelyjä, ilkivaltaa ja virkavallan vastustamista.

Chemnitzin lähistöllä neljä naamioitunutta miestä pahoinpiteli 20-vuotiaan afganistanilaismiehen, ja poliisi selvittää, olivatko pahoinpitelijät mielenosoittajia.

Poliisin arvion mukaan mielenosoituksissa oli paikalla yhteensä noin 9 500 ihmistä. Maahanmuuttoa vastustamassa nähtiin muun muassa äärioikeistolaisen Pegida-liikkeen ja maahanmuuttovastaisen AfD-puolueen kannattajia. Vastamielenosoittajien joukossa oli esimerkiksi Saksan vihreiden ja sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajia

Maanantaina luvassa suuri konsertti

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kehotti Bild am Sonntag -lehden haastattelussa ihmisiä kömpimään ylös sohviltaan puolustamaan demokratiaa.

– Meidän kaikkien on tehtävä selväksi, että me demokratian kannattajat muodostamme enemmistön ja rasistit kuuluvat vähemmistöön. Hiljaisen enemmistön on käytävä äänekkääksi, Maas sanoi.

Sunnuntaina Chemnitzissä järjestettiin vielä kaksi pienempää mielenosoitusta, jotka sujuivat rauhallisesti. Maanantaina kaupungissa on luvassa suuri rasismia vastustava ilmaiskonsertti, jonka pääesiintyjä on saksalainen Die Toten Hosen.

Kansallismielisten protestointi Chemnitzissä alkoi viikko sitten, kun paikallinen mies puukotettiin kuoliaaksi. Puukotuksesta epäillään 22-vuotiasta irakilaista ja 23-vuotiasta syyrialaista.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer arvosteli kovasanaisesti alueen poliisia sen jälkeen, kun toisen epäillyn pidätysmääräys päätyi äärioikeistolaisille ryhmille, jotka julkistivat sen verkossa. Asiasta on aloitettu tutkinta. Jo aiemmin on väitetty, että osa Saksin osavaltion poliiseista kuuluisi Pegidan ja AfD:n kannattajiin.