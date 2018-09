Chilessä papistoa epäillään jo 119 seksuaalisesta hyväksikäyttötapauksesta

STT, AFP

Santiago

Chilessä on tullut esiin uusia tapauksia, joissa papistoon kuuluvien epäillään syyllistyneen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kertoivat syyttäjät perjantaina. Pääsyyttäjän toimistosta ilmoitettiin, että sen tutkimien juttujen lukumäärä on kohonnut 119:ään uusien uhrien tullessa esille.

Yhteensä 167 piispaa, pappia ja kirkon maallikkojäsentä on tutkinnan alaisena epäillyistä seksuaalirikoksista, joita on tehty Chilessä vuodesta 1960. Tutkinnassa on seitsemän piispaa ja 96 pappia. Perjantaina julkaistuista luvuista ei käy ilmi, moniko heistä on yhä palveluksessa.

Skandaaliin kytkettyjen joukossa on maan vanhin katolilaishahmo, Santiagon arkkipiispa Ricardo Ezzati. Hänen epäillään auttaneen salaamaan seksuaalista hyväksikäyttöä omassa hiippakunnassaan.