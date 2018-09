Djokovic vei Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen voiton

JUSTIN LANE

Novak Djokovic (oik.) valtasi US Openin. Hän halasi Juan Martin del Potroa palkintoseremonioissa.

STT

New York

Serbian Novak Djokovic on voittanut miesten Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen. Hän voitti vastustajansa argentiinalaisen Juan Martin del Potron 6–3, 7–6 (7/4), 6–3.

Djokovic on voittanut Yhdysvaltojen avoimen tennisturnauksen nyt kolme kertaa. Hänen aiemmat mestaruutensa ovat vuosilta 2011 ja 2015. Finaaleihin hän on yltänyt kahdeksan kertaa.

Viime vuonna 31-vuotias Djokovic ei osallistunut Yhdysvaltojen avoimeen tennisturnaukseen kyynärpäävamman takia.

Grand Slam -voittoja Djokovicilla on takanaan 14, ja hänen vastustajansa del Potro uskoo, että Djokovic voi päättää uransa maailman menestyneimpänä Grand Slam -voittajana.

– Totta kai hän voi. Hänellä on jo 14 (voittoa). Hän voitti kaksi Grand Slamia vuodessa. Hän on terve ja hänellä on loistava tiimi takanaan, del Potro sanoi.

Tällä hetkellä menestyneimmän Grand Slam -voittajan titteliä pitää hallussaan Roger Federer, jolla on takanaan 20 Grand Slamin kaksinpelin voittoa.