Donetskissa surtiin murhattua kapinallisjohtajaa

ALEXANDER ERMOCHENKO

Paikalliset asukkaat sekä venäjänmieliset sotilaat seisoivat riveissä kapinallisjohtaja Alexander Zahartshenkon hautajaisissa. Viranomaisten mukaan jopa 100 000 ihmistä kävi jättämässä viimeisen tervehdyksensä Zahartshenkolle

STT, AFP

Donetsk

Donetskissa kadut olivat sunnuntaina ääriään myöten täynnä surijoita, kun perjantaina pommilla tapettu kapinallisjohtaja Aleksandr Zahartshenko saatettiin haudan lepoon. Zahartshenko kuoli yhdessä henkivartijoidensa kanssa perjantaina, kun he menivät Donetskin keskustassa sijaitsevaan kahvilaan, jossa räjähti pommi. Iskussa haavoittui 12 sivullista.

Paikallisten viranomaisten mukaan jopa 100 000 ihmistä kävi jättämässä viimeisen tervehdyksensä Zahartshenkolle, kun tämän arkku oli esillä paikallisessa teatterissa useiden tuntien ajan ennen kuin hautajaissaattue lähti kulkemaan kohti hautausmaata.

– He veivät osan sielustamme. Hän oli minulle kuin perheenjäsen. Tämä on minulle henkilökohtainen menetys, sanoi Oksana, 41.

– Emme tule koskaan unohtamaan tätä tragediaa, emmekä koskaan anna anteeksi, uhosi puolestaan Sergei Kapustin, 35.

Haudattiin Givin ja Motorolan viereen

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Vladislav Surkov ylisti Zahartshenkoa ”veljeksi”. Putin itse lähetti jo perjantaina surunvalittelut Zahartshenkon perheelle ja Itä-Ukrainan asukkaille.

– Olit todella tyylikäs kaveri, todellinen sankari ja oli todella suuri kunnia olla ystäväsi, Surkov sanoi Donetskin uutistoimiston mukaan.

Zahartsenkon hautajaisiin olivat tulleet myös muun muassa Etelä-Ossetian johtaja Anatoli Bibilov ja venäläinen kansanedustaja Natalia Poklonskaja.

Zahartshenko haudattiin kahden muun kapinalliskomentajan viereen. Nämä tunnettiin taistelijanimillä Givi ja Motorola.

Yli 10 000 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa Donetskin ja Luhanskin alueilla sitten huhtikuun 2014. Ukrainan ja länsimaiden mukaan Venäjä toimittaa kapinallisille aseita ja joukkoja. Venäjä on kiistänyt tämän, vaikka julkisuudessa on ollut runsaasti todisteita asiasta.