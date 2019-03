Ebola-epidemian torjunta uhkaa karata käsistä epäluulojen takia – terveysjärjestöt toistuvien hyökkäysten kohteena

Nainen pesi käsiään Kongon demokraattisen tasavallan luoteisosassa sijaitsevassa Mbandakassa viime toukokuussa välttääksen ebola-tartunnan.

Katja Ihatsu

Ebola-epidemian torjunta Afrikassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on vaarantunut, varoittavat avustusjärjestöt.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö joutui viime viikolla keskeyttämään ebola-potilaiden hoitamisen kahdessa keskuksessaan Pohjois-Kivun maakunnassa, joka on epidemian keskus. Butembon kaupungissa ja Katwan kylässä sijaitseviin keskuksiin tehtiin hyökkäykset, joiden tekijät eivät ole tiedossa.

Ebola-potilaita hoitavia avustusjärjestöjä kohtaan on hyökätty kuukauden aikana yli 30 kertaa. Hoidon hidastaminen voi pahentaa sairauden leviämistä.

– Hyökkäyksiä on yhä enemmän eri tomijoita kohtaan. Työntekijät ovat peloissaan. Kun tiimi on mennyt tietylle alueelle, yhtäkkiä he ovat saaneet vastaansa vihamielisiä ihmisiä, jotka ovat olleet jopa aseistettuja, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO:n valmiusjohtaja Michel Yao Reutersille.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on meneillään maan historian yhdeksäs ja pahin ebola-epidemia. Elokuussa puhjenneeseen epidemiaan on kuollut tiettävästi 569 ihmistä ja sairastuneita on yli 300.

”Myrkyllinen ilmapiiri”

Avustusjärjestöjä kohtaan tehtyjen hyökkäysten taustalla vaikuttaa epätietoisuus. Sairastuneet eivät hakeudu hoitoon, koska eivät tiedä siitä tarpeeksi tai eivät luota viranomaisiin.

– Kylissä ihmiset ovat nähneet, miten heidän kuolleet läheisensä suihkutetaan kloorilla, kääritään sen jälkeen muoviin ja haudataan seremonioita, kuvaili Lääkärit ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Joanne Liu ongelman taustoja.

Hänen mukaansa ebola-epidemia voidaan selättää vain kohtelemalla paikallista väestöä inhimillisesti.

– Ilmapiiri on tällä hetkellä myrkyllinen, Liu sanoi Genevessä torstaina Reutersin mukaan.

Paikalliset virkamiehet ovat turvautuneet epidemian ratkaisemisessa armeijaan ja poliisiin, jotka ovat Lääkärit ilman rajoja- järjestön mukaan pakottaneet ihmisiä toimenpiteisiin.

– Voimankäyttö terveydenhuollon yhteydessä ei ole pelkästään epäeettistä, vaan se tekee ponnisteluista turhaa. Paikalliset yhteisöt eivät ole vihollisia, Liu sanoi.

Salaliittoteoriat leviävät

Maan terveysministeriö kiistää tiedot siitä, että poliisi tai armeija olisivat sekaantuneet ebolan hoitoon.

Epidemia ehti myös politisoitua joulukuun presidentinvaalien alla.

– Jotkut yhteisöt uskovat salaliittoteorioihin, joiden mukaan ebolan avulla heidät yritettiin syrjäyttää äänestämästä, sanoi Mercy Corps -järjestön Kongon maajohtaja Jean-Philippe Marcoux Reutersille.

Hänen mukaansa paikalliset ihmiset syyttävät hallitusta ja kansainvälisiä toimijoita ebolan levittämisestä. Joissakin yhteisöissä ihmiset kieltäytyvät hoidosta tai noudattamasta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Liun mukaan epidemia ei osoita laantumisen merkkejä. 40 prosenttia kuolemantapauksista on ollut sellaisia, joissa potilaat eivät ole hakeutuneet hoitoon. Uusista sairastuneista yli kolmasosa ei ole ollut tekemisissä sairastuneiden kanssa, mikä tarkoittaa, että taudin levittäjää ei ole pystytty jäljittämään.