Ecuador katkaisi Julian Assangen nettiyhteyden

Julian Assange puhui toimittajille Ecuadorin Lontoon-lähetystön parvekkeella viime vuoden toukokuussa.

Seppo Ylönen

Australialainen Julian Assange on internet-alan kuuluisimpia hahmoja. Nettiyhteyden katkaiseminen Assangelta on sama asia kuin sormien katkaiseminen pianistilta.

Näin kuitenkin on nyt käynyt Assangen kohdalla.

Torstaina Ecuador ilmoitti, että Assangen nettiyhteys katkaistaan, koska some-aktiivinen Assange vaarantaa lausuntotehtailullaan Ecuadorín suhteet muihin maihin.

Wikileaksin nimellä kulkevan vuotosivuston perustaja on pakoillut reilut viisi vuotta Ecuadorin Lontoon-lähetystössä kolmen maan – Britannian, Yhdysvaltojen ja Ruotsin – kiinniottoa.



Ecuadorin mukaan sillä on Assangen kirjallinen lupaus olla sotkematta Ecuadorin suhteita muihin maihin.

Twitter lauloi

Assange on nettiyhteyksillään pyörittänyt Wikileaksin toimintaa. Twitteriä hän on käyttänyt ahkerasti esittämällä kantojaan kansainvälisiin kiistakysymyksiin.

Viimeisin niistä oli entisen venäläisvakooja Sergei Skripalin myrkytystapaus. Assangen mielestä Britannialla ei ole todisteita Venäjän osuudesta, joten länsimaiden ilmoittamat diplomaattikarkotukset ovat huteralla pohjalla.

Samaan aikaan hän julisti, että Espanjan määräyksestä Saksassa vangittu Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont on ”poliittinen vanki”.

Assange pakeni vuonna 2012 Ecuadorin Lontoon-suurlähetystöön välttyäkseen vastaamasta raiskaussyytöksiin, jotka kaksi ruotsalaisnaista oli nostanut Assangea vastaan.

Ecuador auttoi

Assange asui tuohon aikaan Lontoossa. Ecuadorin lähetystön hän valitsi luultavasti siksi, että Ecuadorin presidenttinä oli radikaali, Yhdysvaltoihin kriittisesti suhtautunut Rafael Correa. Ecuador antoi hänelle turvapaikan.

Assange on pelännyt kaikkein eniten luovuttamista Yhdysvaltoihin, missä häntä odottaisi syyte arkaluonteisten sotilas- ja diplomaattitietojen julkistamisesta. Assange pelkää, että Yhdysvalloissa on luvassa kuolemanrangaistus.

Assange pitää itseään ”poliittisena vankina”. YK:n juristit ovat samoilla linjoilla. Niiden mukaan pitkäaikainen oleskelu lähetystössä muistuttaa vankeutta.

Britannia on vastannut sanomalla, että Assangen oleskelu lähetystössä on vapaaehtoista. Toisaalta lähetystön edustalla Lontoon Knightsbridgessa on kaiken aikaa ollut poliisivartio. Britannia syyttää Assangea siitä, että tämä oli rikkonut vuoden 2010 ehdonalaistuomion määräyksiä.

Välittäjä haussa

Viime keväänä presidentti vaihtui Ecuadorissa. Nyt virkaa hoitaa Lenín Moreno. Vaikka hän on saanut etunimensä Neuvostoliiton vallankumoussankarilta ja vaikka hän oli Correan varapresidentti, on hänen linjansa huomattavasti maltillisempi.

Morenon kaudella Ecuador on yrittänyt päästä toden teolla eroon Assangesta. Ecuador on etsinyt kansainvälisiä välittäjiä lopettamaan Assangen pakoilun lähetystössä.

– Hänen oleskelustaan täällä (lähetystössä) on tullut meille kestämätön asia, Ecuadorin ulkoministeri María Fernanda Espinosa sanoi brittilehti Guardianille.