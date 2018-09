Egeanmeren vastaanottokeskukset paisuvat hallitsemattomasti, YK vaatii toimia

STT, ANNE SALOMÄKI

Geneve

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR vaatii Kreikan hallitukselta toimia Egeanmeren saarten vastaanottokeskusten ylikuormituksen ratkaisemiseksi. ”Hotspoteina” tunnetut keskukset ovat järjestön mukaan täpötäysiä, ja turvapaikanhakijat ja siirtolaiset elävät rähjäisissä, riittämättömissä ja vauhdilla huononevissa oloissa. Osa ihmisistä on asunut keskuksissa yli puoli vuotta.

YK haluaa viranomaisten vauhdittavan ihmisten siirtymistä mantereen puolelle, lisäävän pakolaiskeskusten kapasiteettia ja järjestävän muita asumisvaihtoehtoja heikoimmassa asemassa oleville.

UNHCR:n edustaja Charlie Yaxley totesi perjantaina toimittajille Genevessä, että tilanne Lesbosin saaren Moria-leirillä on ”lähes kiehumispisteessä”. Moriassa asuu yli 7 000 ihmistä, vaikka se on rakennettu vain 2 000 ihmiselle. Neljännes leirillä asuvista on lapsia.

BBC:n Victoria Derbyshire -ohjelma julkaisi aiemmin tällä viikolla jakson, jossa kerrottiin Moria-leirin huonoista oloista, väkivallasta ja väenpaljoudesta. BBC:n mukaan monet avustusjärjestöt ovat kieltäytyneet toimimasta leirin sisäpuolella protestina olosuhteille. Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoo BBC:lle, että Moriassa jopa 10-vuotiaat lapset ovat yrittäneet itsemurhaa.

Jonoja, tappeluita ja puutteellista hygieniaa

UNHCR hoputtaa Kreikkaa toimiin myös muiden vastaanottokeskusten osalta. Samosin saarella sijaitseva keskus on suunniteltu 700 ihmiselle, mutta siellä on noin 2 700 asukasta. Lisäksi Khiosin ja Kosin saarilla olevilla leireillä majailee lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä niiden suunniteltuun kapasiteettiin verrattuna.

Järjestö varoittaa, että ratkaisemattomana tilanne todennäköisesti pahenee talven tultua. Esimerkiksi lääkärin hoitoa kaipaavat ihmiset joutuvat jonottamaan tunteja.

UNHCR on erityisen huolissaan puutteellisesta hygieniasta, turhautuneiden ryhmien välisistä tappeluista, seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön lisääntymisestä sekä lääkinnällisen että psyykkisen hoidon tarpeen kasvusta. Vaarassa ovat erityisesti sadat yksin tulleet lapset, raskaana olevat, vastasyntyneet ja seksuaalisesta väkivallasta selvinneet.

Järjestön mukaan yli 3 000 saarilla asuvalla turvapaikanhakijalla on lupa siirtyä mantereen puolelle. Siirtoja on kuitenkin hidastanut se, että mantereellakaan ei ole riittävää majoitus- ja vastaanottokapasiteettia.

UNHCR ilmoittaa olevansa edelleen valmis auttamaan Kreikkaa vastaanottokapasiteetin lisäämisessä. Jos hallitus niin pyytää, järjestö on myös luvannut auttaa ihmisten siirtämisessä mantereelle syyskuussa, jotta lisäviivästyksiltä vältyttäisiin.