EU-maat hyväksyivät brexit-sopimuksen – nyt Theresa Mayn on myytävä paras mahdollinen neuvottelutulos kansalle ja maan parlamentille

Britannian pääministeri Theresa May kävelee tiukoin askelin mustissa korkokengissään brexit-kokouksen jälkeen Brysselissä toimittajien eteen.

Hän näyttää päättäväiseltä kuten aina EU-kokouksissa ja on valmiina kertomaan, mitä hän on päättänyt etukäteen kertoa.

Tila on poikkeuksellisen täynnä väkeä. Lamppujen alla on kuuma ja tilanne erittäin hankala, mutta May ei ole niitä, jotka ovat valmiita siihen, että hänen päättämänsä tyyli missään tilanteessa pettää.

Siitä huolimatta jopa Maystä näkee, miten vaikean tilanteen tuoma väsymys ja stressi pilkahtaa välillä esiin. Hänen äänensä sortuu hieman vähän väliä. 20 kuukauden neuvottelut ovat ohi ja hän tietää, ettei neuvottelutulos juuri kelpaa kenellekään Britanniassa – vaikka tarjolla ei ole oikein tarjota toimivampaakaan vaihtoehtoa.

Väsähtäneestä Maystä näkee, että hän tulee silti taistelemaan tämän sopimuksen puolesta viimeiseen saakka.

May käy suoraan asiaan ja alkaa markkinoida sopimusta.

Union Jack -lippu syrjäyttää EU-lipun

EU-maiden johtajat ovat juuri hyväksyneet brexit-sopimuksen sisällön.

Tässä Britannia ja EU sopivat Britannian EU-eron siirtymäaikaa koskevista järjestelyistä. Kokouksessa on hyväksytty myös poliittinen julistus, jossa hahmotellaan EU:n ja Britannian välistä suhdetta eron jälkeen.

May sanoo haluavansa puhua suoraan kansakunnalle ja kertoo, miten neuvottelutulos on kaikin puolin hyvä.

Britannian lippu Union Jack on hänen kummallakin puolellaan. Rivissä seisoo myös EU-lippu, mutta se on selvästi työnnetty lavalla syrjään Union Jackin taakse, lähes valmiiksi tippumaan pois.

May kertoo, miten maahanmuuttoa rajoitetaan ja rahaa ei lopulta mene enää Brysseliin, mutta kauppa käy ja läheinen suhde Eurooppaan säilyy. Hän toistaa samoja puheita kuin hän on monta kertaa aiemmin viime aikoina puhunut.

– Tämä on ainoa ja paras neuvottelutulos, jonka voimme saada, May sanoo taas kerran.

Juha Sipilä: tämä on lose-lose -tilanne

May on astunut toimittajien eteen myöhään, vasta seurattuaan, mitä muut EU-johtajat ovat ensin toimittajille sanoneet.

EU-johtajat eri maista ovat olleet samoilla linjoilla hänen kanssaan siitä, että sopimus on tässä eikä parempaa tule. Monet EU-johtajat ovat myös ilmaisseet surunsa siitä, että Britannia lähtee EU:sta.

– Kun poliittista julistusta ja muistiota luki, niin tuli tunne, että eihän tämä voi olla totta. Tämä on lose-lose -tilanne. Ei missään tapauksessa tämä ole mikään juhlinnan paikka, myös pääministeri Juha Sipilä oli sanonut jo saapuessaan kokoukseen.

May kieltäytyi sanomasta itse olevansa surullinen, mutta ajatus Britannian EU-erosta ei missään vaiheessa ole ollut hänelle ilon aihe.

Ei se ole ilon aihe hänelle selvästi nytkään. Puhuessaan joukon edessä Maystä näkyy, että hän toteuttaa kansanäänestyksessä ilmaistua kantaa, ei välttämättä ajatusta siitä, mikä olisi hänestä kaikista paras vaihtoehto.

Monelle on kuitenkin helpotus, että neuvottelutulos on selvinnyt.

Parlamentti hyväksyy tai hylkää

Seuraavaksi edessä on Mayn kovin koetus. Hänen pitää yrittää saada sopimus hyväksyttyä Britannian parlamentissa.

Jos Britannian parlamentti hyväksyy sopimuksen, on edessä Euroopan parlamentin käsittely. Euroopan parlamentti äänestänee sopimuksesta helmi-maaliskuun vaihteessa.

Tämän jälkeen sopimus palaa vielä EU-jäsenmaiden Neuvostoon muodollisesti hyväksyttäväksi. Aikataulu on tiukka. Britannian EU-ero astuu voimaan maaliskuun 29. päivä.