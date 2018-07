EU:n komission puheenjohtajan Junckerin horjuminen johtui tiedottajan mukaan iskiaskrampeista – aiemminkin puhuttanut

CHRISTIAN BRUNA

Muutamat valtiojohtajat tukivat Jean-Claude Junckeria torstaina Naton huippukokouksessa.

Ossi Rajala

EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin horjuvat askeleet Naton huippukokouksessa torstaina ovat aiheuttaneet jonkin verran kohua maailmalla.

Komission tiedottaja korosti perjantaina STT:n mukaan sitä, että Junckerin horjuminen johtui iskiaskrampeista ja paheksui sitä, että joissakin uutisissa oli vihjailtu horjumisen johtuvan liiallisesta alkoholin käytöstä. Junckerin on aiemminkin kerrottu kärsivän iskiaksesta.

Esimerkiksi brittitabloidi The Sun esitti jo tapausta käsittelevän juttunsa otsikossa kysymyksen, onko Juncker alkoholisti.

Junckerin käytöksestä on keskusteltu julkisuudessa aiemminkin. Syyskuussa 2016 ranskalainen Liberation-lehti kirjoitti artikkelin, jossa tuotiin esiin se, että Juncker nautti salaattiruoan yhteydessä neljä lasia kuohuviiniä. Samassa jutussa Juncker kiisti jyrkästi, että hänellä olisi alkoholiongelmaa.

– Uskotteko, että olisin tässä tehtävässä, jos ottaisin konjakkia aamiaiseksi, Juncker sanoi.

Juncker on usein tuonut esiin sen, että hän on 1989 joutunut auto-onnettomuuteen, mikä on osaltaan aiheuttanut liikkumisvaikeuksia.

Komission puheenjohtaja on aiheuttanut käytöksellään hämmennystä aiemmin ainakin Latviassa 2015 pidetyssä kokouksessa, jossa hän muun muassa kutsui Unkarin pääministeriä Viktor Orbánia diktaattoriksi ja taputteli monta valtiojohtajaa poskelle.

Juncker kuittasi käytöksensä sillä, että hän käyttäytyy yleensäkin niin ja on aina kutsunut Orbánia diktaattoriksi.

– Jos joku poikkeaa muotista, häntä pidetään joko hulluna tai alkoholistina, Juncker sanoi Liberation-lehdelle 2016.

Uutistoimisto Reutersin perjantaina julkaiseman uutisen mukaan Saksan hallituksen tiedottajan on kertonut Saksan luottamuksen Junckeriin olevan yhä korkealla. Suomessa valtiovarainministeri Petteri Orpo on kertonut STT:lle olevansa huolestunut Junckerin työkyvystä. Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on puolestaan arvostellut mediaa siitä, ettei Junckerin toimintaa kritisoida enempää.