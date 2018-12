Eurooppa tarvitsee Magnitski-lain, jolla rankaistaan ihmisoikeuksien rikkojia ja hirmuhallintoja – julkaisemme poliitikkojen laajan yhteisvetoomuksen ainoana Suomessa

Moskovassa oppositio osoitti vuonna 2013 mieltään, kun Putinin hallinto otti käyttöön ns. Magnitski-vastalait, joilla kiellettiin amerikkalaisilta venäläisten orpolasten adoptoiminen. Sittemmin protestimielenosoitukset ovat Venäjällä harvenneet.

Matti Posio

Joskus nimi on kaikki kaikessa. Tässä tapauksessa nimi Sergei Magnitski on maailmanlaajuinen synonyymi taistelulle ihmisoikeusloukkauksia vastaan 2000-luvulla. Hänen uhrauksensa sai vastakaikua ihmisoikeusrikosten uhreilta maailman joka kolkassa. Hänen nimeään kantavia säädöksiä, jotka määrittelevät vakavia seuraamuksia ihmisoikeuksien loukkaajille, on otettu käyttöön kautta maailman.

Sergei Magnitski oli venäläinen asianajaja, joka uhrasi elämänsä 37 vuoden iässä vastustamalla Vladimir Putinin hallinnon korruptiota. Tavasta, jolla Venäjän hallitus yritti peitellä hänen murhaansa ja vapauttaa asiaan osallistuneet vastuusta, tuli maailmanlaajuisesti rankaisemattomuuden ja kleptokratian (”varkaiden vallan”) symboli. Magnitskin urhea uhraus ylitti kansalliset rajat ja puhutteli ihmisiä kaikkialla.

”Magnitski-lait” määräävät matkustuskieltoja ja omaisuuden jäädyttämisiä ihmisoikeuksien loukkaajille. Tällä vuosituhannella monet ihmisoikeuksien rikkomuksista tehdään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Puuttuminen rikkojien ulkomaisiin varoihin ja heidän matkusteluunsa on yksi tehokkaimmista keinoista luoda seurauksia. Myanmarissa rohingya-vähemmistöä jahtaavia kenraaleja, Etelä-Sudanin asevientikieltoa rikkovia asemyyjiä, Keski-Afrikan tasavallan raiskaajia tai sauditoimittaja Jamal Khashoggin tappajia ei voida jättää rankaisematta.

Siksi idea Magnitski-laista, joka sai alkunsa Venäjän kauhuteosta, on nyt maailmanlaajuinen. Ihmisoikeuksien loukkaajiin Saudi-Arabiassa, Nicaraguassa, Etelä-Sudanissa, Burmassa (Myanmar) ja useissa muissa maissa on jo kohdistettu Magnitski-lain perusteella pakotteita. Lainsäädäntö on voimassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Nyt meidän on otettava seuraava rohkea askel. Meidän on luotava Euroopan unionin laajuinen Magnitski-laki.

Vihdoin aika alkaa olla kypsä sen toteutumiselle. Alankomaiden hallitus laati kesällä konkreettisen ehdotuksen, josta neuvotellaan parhaillaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Tämä luonnos on täsmälleen mitä tarvitaan, kyky soveltaa maailmanlaajuisia pakotteita – mutta siinä on yksi räikeä puute. Alankomaiden hallitus ei ole nimittänyt sitä vielä Magnitski-laiksi. Jotkut väittävät, että Magnitskin nimi vaikeuttaisi lainsäädännön yksimielistä hyväksymistä EU:ssa, koska jotkin EU:n jäsenvaltiot sympatisoivat Venäjää.

Uskomme, että jäsenmaamme ovat tätä vahvempia eivätkä käytä veto-oikeuttaan ihmisoikeuslakiin pelkästään sen nimen vuoksi, vaan ottavat sen käyttöön ihmisoikeuksien tukemiseksi maailmanlaajuisesti. Päättyivätpä neuvottelut mihin tahansa, me tulemme aina kutsumaan sitä Magnitski-laiksi.

Euroopan ulkoministerit kokoontuvat maanantaina 10. joulukuuta keskustelemaan Alankomaiden ehdotuksesta. Siksi me parlamentaarikot ja lainsäätäjät 18:sta EU:n jäsenmaasta vetoamme sen puolesta, että hallituksemme vahvistaisivat EU:n asemaa maailmanlaajuisena ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden johtotähtenä.

Kehotamme hallituksiamme äänestämään eurooppalaisen Magnitski-lain puolesta, jonka vaikutus on maailmanlaajuinen. Kannustamme kunnioittamaan Sergei Magnitskin nimeä ja taistelemaan rankaisemattomuutta vastaan maailmanlaajuisesti. On vaikea kuvitella parempaa tapaa juhlistaa ihmisoikeuksien päivää ja yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 70-vuotisjuhlapäivää.

