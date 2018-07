FBI epäili Trumpin kampanja-avustajaa vehkeilystä Venäjän kanssa

STT, AFP

Washington

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI on epäillyt presidentti Donald Trumpin entisen kampanja-avustajan Carter Pagen tehneen yhteistyötä ja vehkeilleen Venäjän kanssa. Tämä ilmenee New York Timesin ja muiden yhdysvaltalaismedioiden käsiinsä saamista salaisista asiakirjoista.

FBI uskoi Pagen luoneen suhteita muun muassa Venäjän tiedusteluviranomaisiin, kertoo New York Times. Yksi asiakirja on lokakuulta 2016, ja mukana on myös sitä uudempia.

Trump kuittasi asian sunnuntaina tviitissään ”noitavainoksi”. Page kommentoi tietoja CNN:llä sanomalla niitä naurettaviksi.

Reilu viikko sitten erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan USA:n presidentinvaaleihin sekaantumisesta. Syytteet eivät kohdistuneet Trumpin kampanjaväkeen. Muellerin tutkinta on yhä kesken.