Cornwallissa sijaitseva The Lost Gardens of Heligan on Britannian suosituimpia puutarhoja. Ihastuttava Mud Maid -taideteos tulee vastaan metsäisellä polulla.

Heliganin satupuutarha lumoaa paatuneenkin kukkaihmisen

Ulkomaat Julkaistu 6.7.2018 klo 10:30

Rikkaruohojen valtaamasta ryteiköstä kuoriutui yksi Britannian tunnetuimmista puutarhoista.

Britanniaan nuorena miehenä muuttanut hollantilainen

Tim Smit

kuuli huhuja umpeenkasvaneesta, salaperäisestä puutarhasta