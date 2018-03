Hipsterien rakastamat pienet suklaamyymälät sikiävät Belgiassa

STT, Anniina Luotonen

Bryssel

Suklaakonvehtien mekassa Belgiassa yhä useampi nuori perustaa oman yrityksen ja ryhtyy valmistamaan artesaanisuklaata käsin sen sijaan, että lähtisi isojen suklaatalojen palkkalistoille.

Brysselin suklaamuseon johtaja Peggy Van Lierde kertoo, että oma pienmyymälä houkuttaa niitä, jotka haluavat tehdä luovaa työtä. Helppoa oman yrityksen pyörittäminen ei kilpailluilla markkinoilla ole, mutta joka vuosi uusia suklaayrityksiä silti perustetaan.

– Se on intohimoisten ihmisten työtä, Van Lierde summaa.

Belgiassa on alan etujärjestön mukaan kaikkiaan 540 suklaa- ja konditoria-alan yritystä. Niistä noin puolella ei ole yrittäjän lisäksi muita työntekijöitä.



Alalla monet tuntevat toisensa ja saattavat jakaa neuvoja, mutta salaisuudet säilytetään itsellä.

Belgia valvoo alan yrittäjien pätevyyttä, eikä kuka tahansa voi laittaa pystyyn konvehtifirmaa. Suklaapuodin pitäminen vaatii 2-3 vuoden koulutuksen, johon on Van Lierden mukaan kova tunku.

Suklaasta on tullut hänenkin mielestään uudestaan trendikästä. Juuri nyt Belgiaan on leviämässä Bean to Bar -trendi, jossa yritykset tuottavat itse suklaan kaakaopavuista. Hän arvioi, että yrityksiä on alle parikymmentä. Muutamia yrityksiä löytyy myös Suomesta.

Alan kehitystä seuraavan Van Lierden mukaan trendi on osa ruokamaailman yleistä kehitystä, jossa kuluttaja haluaa ostamiltaan tuotteilta vahvempia näyttöjä eettisyydestä. Meneillään on hänen mielestään jonkinasteinen suklaan valmistuksen vallankumous.