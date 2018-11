Hongkongin demokratiaprotestia johtaneet joutuvat tuomiolle – keltaiset sateenvarjot avattiin syytteitä vastaan

Yhdeksän syytettyä ja heidän tukijansa avasivat keltaiset sateenvarjot vastustaakseen oikeudenkäyntiä Hongkongissa maanantaina.

Lea Peuhkuri, Reuters

Hongkongin demokratiaprotestien johtajat kieltävät saamansa syytteet. He johtivat vuonna 2014 Occupy-protesteja, jotka halvauttivat osan kaupungista lähes kolmeksi kuukaudeksi.

Lakiprofessori Benny Tai, 54, eläkkeelle jäänyt sosiologi Chan Kin-man, 59 ja eläkkeelle jäänyt pastori Chu Yiu-ming ovat saaneet kolme eri syytettä salaliitosta ja yllytyksestä julkisella paikalla aiheutettuun häiriöön.

Oikeudenkäyntiä seurataan tarkasti, koska Kiinan kommunistinen puolue pyrkii kiristämään otettaan Hongkongin vapauksista ja autonomiasta.

Yhdestä syytteestä voi saada enimmillään seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen. Johtajat voitaisiin siis tuomita jopa 21 vuoden vankeuteen.

Tuomiolla on myös kuusi muuta protesteihin osallistunutta, joista kaksi on poliittisia päättäjiä. Oikeudenkäynnin on määrä kestää noin 20 päivää.

Yhdeksän syytettyä sekä yli sata oikeustalon ulkopuolelle kokoontunutta tukijaa avasivat keltaiset sateenvarjot mielenilmauksena.

Mielenosoittajat vaativat loppua poliittiselle vainolle, koska he pitivät vuoden 2014 protestiaan rauhallisena kansalaistottelemattomuuden osoituksena.

Yksi syytetyistä Chan Kin-man ilmoitti viime viikolla lähtevänsä eläkkeelle virastaan yliopistosta Hongkongissa, koska hän ei halunnut saada potkuja. Benny Tai puolestaan kertoi Reutersille, että hän toivoi oikeudenkäynnin olevan mahdollisuus ”kansan uudelleen sytyttämiseksi”.

Hongkong palasi Kiinan hallinnon alaiseksi vuonna 1997. Hongkongissa on edelleen paljon autonomiaa ja vapauksia, joita puuttuu Kiinan kansalaisilta. Sellaisia ovat esimerkiksi sananvapaus ja oikeus järjestää mielenosoituksia.

Occupy-protestit alkoivat syyskuussa 2014, ja mielenilmauksena siitä tuli suurin haaste Kiinan hallinnolle sitten Tiananmenin aukion mielenosoitusten vuonna 1989.

Jopa sadattuhannet ihmiset, joukossa nuoria ja opiskelijoita, täyttivät suurimmat kadut.

Jotkut lakiasiantuntijat varoittavat, että oikeudenkäynnillä voi olla seurauksia sadoille mielenosoittajille, joita vastaan ei ole vielä nostettu syytteitä.