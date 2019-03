Huhut pääministeri Theresa Mayn erosta ja sen ajankohdasta kiihtyvät

Pääministeri Theresa May valmistautuu luopumaan tehtävästään, jos brittiparlamentti äänestää hänen brexit-sopimuksensa puolesta.

Riikka Sipilä

Iso-Britannian pääministerin Theresa May on ilmoittanut eroavansa, jos parlamentti äänestää hänen brexit-sopimuksensa puolesta.

Uutistoimisto Reuters perustaa toistaiseksi varmistamattoman tietonsa pääministerin lupauksesta luopua tehtävästään lukuisiin nimettömiin lähteisiin.

Useat brittiparlamentin ovat sanoneet Mayn kertoneen ehdollisena myöhemmin tapahtuvasta erostaan.

Heidän mukaansa Theresa May on ilmoittanut luopuvansa pääministerin tehtävästä aiempia suunnitelmiaan aikaisemmin, jos Britannian ero EU:sta eli brexit toteutuu sopimuksen kanssa.

Financial Timesin mukaan May on jo neuvotellut alustavasti oman eronsa aikataulusta, mutta pääministeri itse on varonut visusti mainitsemasta eronsa tarkkaa päivämäärää.

Pääministerin kyselytunnilla May painotti, että aikoo viedä brexitin loppuun sovitulla tavalla.