Humanitaarinen apu on osa Venezuelan valtataistoa – Maduro sulkee rajoja ulkomaiden avun pysäyttämiseksi

Cúcutan rajakaupungissa Kolumbiassa on varastoituna Venezuelaan tarkoitettua humanitaarista apua. Venezuelan presidentti Nicolás Maduro haluaa estää avun pääsyn maahan.

Ilkka Hemmilä

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro sulkee Venezuelan rajoja estääkseen humanitaarisen avun toimittamiseen maahan.

Torstain päätteeksi Venezuela katkaisi kulkuyhteydet Brasiliaan. Maduro on kertonut pohtivansa myös Kolumbiaan johtavan rajan sulkemista.

Ilmoitus edeltää oppositiojohtaja Juan Guaidón pyrkimyksiä toimittaa apua Venezuelaan kyseisistä maista. Guaidó on julistanut, että apu saapuu Venezuelaan ”tavalla tai toisella” huomenna lauantaina.

Opposition joukot lähtivät bussikulkueessa maan pääkaupungista Caracasista kohti Kolumbian-vastaista rajaa torstaina. Hallitus on haitannut matkantekoa tiesuluin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ulkomaat ovat varastoineet lääkkeitä ja ruoka-apua tarvikepulasta ja hyperinflaatiosta kärsivän Venezuelan auttamiseksi.

Oppositio myöntää avun olevan osa valtataistoa

Maduro on kiistänyt jyrkästi, että maassa olisi käynnissä humanitaarinen kriisi tai että se tarvitsisi ulkopuolista apua. Hän on tosin hyväksynyt 300 tonnin edestä apua liittolaiseltaan Venäjältä.

Venezuelaan lähetettävä apu ei ole vain humanitaarinen kysymys, vaan se on osa Guaidón ja Maduron välistä valtataistelua. Opposition kansanedustaja Juan Miguel Matheus on myöntänyt avun poliittisen luonteen uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Ensi- ja pääsijainen tavoitteemme on tarjota avustusta Venezuelan väestölle, mutta samalla pyrimme pussittamaan Maduron, Matheus sanoi.

– Jos apu pääsee maahan, Maduro on osoittanut, että hän ei hallitse tilannetta. Jos se ei pääse maahan, olemme osoittaneet, ettei Maduro välitä ihmisten kärsimyksestä.

Venezuelan rajanaapureilla on omat syynsä maan avustamiseen. Kolumbia on ottanut vastaan suuren osan kolmesta miljoonasta ihmisestä, jotka ovat paenneet Venezuelasta Maduron valtakaudella.

Kansainväliset järjestöt tarkkailevat sivusta

Venezuelalle osoitetun tuen politisoituminen on syy sille, miksi monet humanitaariset järjestöt eivät osallistu avun toimittamiseen. Punainen Risti ja katolisen kirkon avustusjärjestö Caritas ovat kieltäytyneet Guaidón apukampanjan tukemisesta.

– Punaisen ristin toiminta pohjautuu kahdelle periaatteelle: inhimillisyydelle ja puolueettomuudelle. Tällaisissa tilanteissa puolueettomuus on tärkeämpi, Punaisen Ristin keskusjärjestön IFRC:n puheenjohtaja Francesco Rocca sanoo CNN:lle.

Roccan mukaan Venezuela tarvitsee ehdottomasti humanitaarista apua, mutta se tulisi toimittaa yhteistyönä ollakseen todella tehokasta. Myös YK on vedonnut sen puolesta, että Venezuelan valtakiistan osapuolet pyrkisivät lieventämään jännitteitään.

Armeija estää epähalutut aputoimitukset

Näkyvin tukija on ollut Guaidón taakse asettautunut Yhdysvallat, joka on tähän mennessä toimittanut paikan päälle kolme lähetystä. Maa on luvannut 20 miljoonan dollarin edestä apua Venezuelaan.

Myös Kanada, Saksa, Iso-Britannia ja Chile lukeutuvat avustajien joukkoon.

Brasiliasta apua on puolestaan luvannut oikeistopresidentti Jair Bolsonaro, joka tukee Guaidóa sosialistijohtaja Maduron syrjäyttämisessä.

Venezuela on aiemmin sulkenut meri- ja ilmayhteydet Karibianmerellä sijaitseviin Curacaon, Aruban ja Bonairen saariin, jotka lupasivat säilöä aputarvikkeita.

Guaidó ei ole kertonut suunnitelmia siitä, miten aikoo toimittaa apulähetykset Venezuelaan. Venezuelan armeija on toistaakseni estänyt avun toimittamisen Kolumbian rajan yli. Armeija on pysynyt Maduron tukena ja täten pitänyt hänet vallassa.

Huomenna 23. helmikuuta tulee kuluneeksi kuukausi siitä, kun Guaidó julistautui Venezuelan presidentiksi.