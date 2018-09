Hurrikaanin ensimmäiset uhrit: Nainen ja lapsi kuolivat puun kaaduttua talon päälle Wilmingtonissa

JIM LO SCALZO

Pelastushenkilöstö kiidätti loukkaantunuttamiestä hoitoon. Nainen ja lapsi kuolivat jättimäisen puun kaaduttua talon päälle Wilmingtonissa.

STT, AFP

Wilmington

Hurrikaanin runtelemassa Pohjois-Carolinan Wilmingtonin kaupungissa nainen ja hänen lapsensa ovat kuolleet puun kaaduttua talon päälle. Poliisin mukaan he ovat Florence-hurrikaanin ensimmäiset uhrit Yhdysvalloissa.

Perheen isä on poliisin mukaan kuljetettu sairaalaan saamaan hoitoa.

Wilmingtonin pohjoispuolella sijaitsevassa Penderin piirikunnassa naisen kerrotaan puolestaan kuolleen sydänkohtaukseen. Pelastusviranomaiset vastasivat naiset hätäkeskuspuheluun, mutta eivät päässeet ajoissa paikalle tielle kaatuneiden puiden takia.

Florence iski Yhdysvaltojen itärannikolle tänään aamulla paikallista aikaa. Hurrikaani rantautui ensimmäisenä juuri Wilmingtonin lähellä sijaitsevalle rannikolle.

Hurrikaani on tuonut mukanaan kovia sateita ja tulvia. Yhdysvaltain ilmatieteen laitoksen mukaan paikoin vettä on satanut jopa puoli metriä. Lisäksi Wilmingtonin läpi kulkevan Cape Fear -joen vesi on noussut mittaushistorian korkeimmalle tasolle.

Hurrikaani on aiheuttanut myös laajoja sähkökatkoja. Noin 700 000 ihmisen sähköt ovat poikki Etelä- ja Pohjois-Carolinassa.

Valkoinen talo kertoi myöhään perjantaina Suomen aikaa, että presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla hurrikaanin koettelemilla alueilla ensi viikon puolivälissä.

Wilmingtonissa ulkonaliikkumiskielto

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään liikkumista ulkona ja suositelleet sisätiloissa pysymistä. Wilmingtonia ympäröivään New Hanoverin piirikuntaan on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka alkaa iltakymmeneltä paikallista aikaa ja jatkuu huomisaamuun.

Liittovaltion pelastustoimivirasto Fema kertoo Twitterissä, että kaduilla seisova tulvavesi voi sisältää haitallisia kemikaaleja tai viemärijätettä. Vesi voi myös olla kosketuksissa esimerkiksi kaatuneiden sähkölinjojen kanssa.

Fema kuitenkin korostaa, että tulvien varalta on hyvä varmistua siitä, ettei talossa paeta paikkaan, jonne voi jäädä veden saartamaksi.

Päivitetty klo 0.00. yön tilanne.