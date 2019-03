Isis oli vesikauhuinen koira, joka hyökkäsi kaikkien kimppuun yhtä aikaa – Nyt se on lähes lyöty, mutta terrorismin uhka ei ole kadonnut minnekään

Vaikka Isis on lähes kukistettu, jihadistisen terrorismin uhka ei ole kadonnut. Varsinkin al-Qaida voi yhä hyvin, vaikka se pitää tällä hetkellä matalaa profiilia.

Elina Melamies

Terrorijärjestö Isisin tarina valtiollisena koneistona, kalifaattina, on päättymässä Syyriassa ja Irakissa. Kalifaatti yksinkertaisesti lakkaa olemasta, kun viimeinenkin maa-alue siirtyy pois Isisin hallinnasta. Nyt ollaan lähellä sitä hetkeä.

Kehityspolitiikan neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä huomauttaa, että vaikka kalifaatti kukistuu, ääri-islamilainen terrorismi, jihadismi, ei lakkaa olemasta.

– Se ideologia, josta kalifaatti sai liikevoimansa, ei ole hävinnyt minnekään. Se elää sosiaalisessa mediassa ja netissä sekä terroristijärjestöjen ajattelussa edelleen. Kalifaatti oli paljon helpompi kukistettava, koska se oli fyysinen maa-alue, jonka Yhdysvaltojen koalitio pystyi valtaamaan takaisin, Ruohomäki sanoo.

Isisillä satojen miljoonien verotulot

Isisin kalifaatti oli suurimmillaan Britannian kokoinen maa-alue. Sillä eli noin 10 miljoonaa ihmistä.

Isisin vuosittaiset verotulot olivat 800 miljoonaa dollaria. Suuri taloudellinen valta perustui myös Irakin pankeista haltuun saatuun rahaan sekä öljykenttien hallintaan. Tuottoa toi myös salakuljetus, minkä lisäksi toimintaa rahoitti joukko yksityisiä henkilöitä Persianlahdelta.

Isisin nousu alkoi Irakissa al-Qaida-järjestöstä. Yhdysvallat kaatoi Saddam Husseinin hallinnon, ja seuranneeseen valtatyhjiöön hakeutui radikaalia islamistista ideologiaa kannattavia niin Irakin sisä- kuin ulkopuolelta. Isis erosi al-Qaidasta ja julistautui islamilaiseksi valtioksi vuonna 2014.

– Isisin menestys johtuu muun muassa siitä, että siihen liittyi iso joukko Husseinin aikaisia tiedustelu- ja turvallisuuskoneiston upseereita. Siksi Isis osasi toimia niin hyvin Irakissa ja Syyriassa. Sillä oli strategista ja taktista osaamista ja se pystyi käyttämään sunniheimoja hyväksi, Ruohomäki kertoo.

Jihadistinen ideologia ei välttämättä yksistään selitä Isisin syntytarinaa.

– Uskonto ei välttämättä ollut ensimmäisenä Saddamin upseerien mielessä. He vain halusivat valloittaa Irakin pääkaupungin Bagdadin takaisin. Tämä oli upseerien hyvä naimakauppa uskonoppineiden kanssa: allianssi, josta molemmat hyötyivät, Ruohomäki kuvailee.

Osa pyrkii Isisin pariin, osa sulautuu siviiliväestöön

Kalifaatti pyrki luomaan läänityksiä, vilajateja, joilla oli suhde Isisin keskusjohtoon. Läänityksiä oli parhaimmillaan 13 ja niistä kuuluisin oli Vilajat Khorasan. Isisillä on kannatusta vielä muun muassa Siinailla Egyptissä, Jemenissä, eteläisessä Libyassa ja Malissa.

– Tappioiden myötä Isisin soluja siirtyi Pohjois-Afrikasta Indonesiaan. Isisiin linkittyneet toimijat ovat ylläpitäneet tai kasvattaneet toimintaansa viime vuosina esimerkiksi Indonesian alueella, jossa sen liittolaiset ovat ajoittain ottaneet haltuunsa pieniä kyliä ja kaupunkeja. Afganistanissa Isisin solut eivät ole pärjänneet muille ääri-islamilaisille järjestöille, kuten Talibanille, kansainvälisen terrorismin tutkija Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo.

Ruohomäki arvioi Isisin kannattajien tämänhetkisiä liikkeitä.

– Ne taistelijat, joita ei ole eliminoitu tai jotka eivät ole antautuneet, pyrkivät löytämään tiensä Isisin alueille. Tämä koskee erityisesti kalifaatin alueelle hakeutuneita kymmeniätuhansia vierastaistelijoita ympäri maailmaa. Syyrialaisissa ja irakilaisissa oli myös Isisin kannattajia, jotka jatkavat olemassaoloaan kotiseudullaan. Osa heistä on saattanut liittyä muihin jihadistijärjestöihin, sillä alueelta löytyy useita kymmeniä erilaisia radikaali-islamistisia terrorijärjestöjä. Osa on hyvinkin saattanut niin sanotusti vaihtaa hattua ja hakeutua näiden piiriin. Toisaalta, kun kalifaatti ja siihen liittynyt vetovoima romahtivat, osa saattoi tuntea pettymystä ja todeta, ettei se ollutkaan heidän juttunsa. He pyrkivät sulautumaan siviiliväestöön, Ruohomäki sanoo.

– Irakin toiseksi suurimmasta kaupungista Mosulista kantautuu viestiä, että ulkomaisia entisiä Isis-taistelijoita sijoitetaan sinne. Pystyvätkö paikalliset viranomaiset vastaamaan tähän, Paronen pohtii.

Al-Qaida pitää tarkoituksella matalaa profiilia

Jo kauan ennen Isisiä olemassa ollut al-Qaida on pysytellyt hiljaa johtajansa Osama Bin Ladenin eliminoimisen jälkeen. Ruohomäen mukaan hänen etsintäkuulutetusta pojastaan Hanza Bin Ladenista on tulossa al-Qaidan uusi soihdunkantaja.

Isisin pesäero al-Qaidasta johtui Ruohomäen mukaan juuri kalifaatista.

– Al-Qaidan johtaja Aiman al-Zawahiri varoitti Isisin johtajaa Abu Bakr al-Baghdadia ja hänen luutnanttejaan, ettei kalifaatin aika ole vielä tullut. Jo Osama Bin Laden sanoi, että jos kalifaattia luodaan liian innokkaasti, siitä tulee lännen iskujen kohde. Al-Qaida päättikin jättää kalifaatin rakentamisen tuonnemmaksi ja keskittyä iskemään nukkehallituksiin Lähi-Idässä, Ruohomäki sanoo.

Hänen mukaansa al-Qaidalla on aina ollut pitkäjänteisyyttä.

– Al-Qaida on ollut kaikki vuosikymmenet islamistisen terrorismin soihdunkantaja. Se tekee strategisia kovan profiilin iskuja, joiden suunnittelu vaatii aikaa, osaamista ja resursseja. Isis taas toimi kuin vesikauhuinen koira, joka hyökkäsi kaikkien kimppuun yhtä aikaa, Ruohomäki kuvailee.

Parosen mielestä al-Qaidan vahvuus on sen oppimiskyky.

– Al-Qaidan strateginen ote on muuttunut. Sen alueelliset solut esittelevät paikallisille ihmisille itseään sosiaalitoimiston ja aseellisen ryhmän välimaastoon sijoittuvana ryhmittymänä. He rakentavat Jemenissä teitä ja poraavat kaivoja voittaakseen väestön puolelleen. Uusien toiminnanmuotojen kautta se haluaa myös näyttäytyä läntiselle maailmalle jossain määrin hyväksyttävänä tapana järjestää alueellista hallintoa, Paronen kuvailee.

Parosen mukaan al-Qaidan korkein johto kielsi ainakin Pohjois-Syyriassa toiminutta tytärorganisaatiota Jabhat al-Nusraa tekemästä terrori-iskuja länsimaissa, ettei organisaatioon juuri nyt kohdistuisi huomiota.

– On tehty tietoinen valinta niin sanotusti lentää tutkan alla: ei ärsytetä ketään, jos ei ole ihan pakko. Halu ja valmius toteuttaa terrori-iskuja länsimaissa ovat olemassa, mutta ne saattaisivat johtaa siihen, että monta vuotta Isisissä ollut huomio kiinnittyisi taas al-Qaidaan.

Viha länttä kohtaan säilyy

Isis ja al-Qaida ovat ainoita maailmanlaajuisesti toimivia jihadistijärjestöjä. Globaali jihadismi-ideologia puuttuu muun muassa Talibanilta, jonka tavoitteena on luoda shariaan perustuva hallinto Afganistaniin.

Al-Shabaab on taas ensisijaisesti Somaliassa toimiva islamistinen järjestö. Syyriassa kansallisista jihadisteista vahvin on al-Qaidaan kytkeytynyt al-Nusran rintama, jonka nykyinen nimi on Hayat Tahrir al-Sham.

– Niin Isisin kuin al-Qaidan ideologia on edelleen vahva, ja kannattajakuntaa löytyy myös lännestä. Ideologiasta kumpuava viha länttä kohtaan on edelleen uhka, mutta nyt eletään suvantovaihetta. Kovan linjan islamistit nuolevat haavojaan ja ovat ainakin tovin maan alla, Ruohomäki sanoo.

Paronen pitää katseen Arabian niemimaalla.

– Saudien sotilasoperaatio Jemenissä aiheuttaa kaoottisen tilan, josta ääri-islamilaiset organisaatiot aina hyötyvät tavalla tai toisella. Siellä tulemme näkemään mallin siitä, millaiseksi tulevaisuuden al-Qaida muodostuu, Paronen arvioi.

Voisiko rippeistä kehittyä kokonaan uusi globaali jihadistinen liike? Ruohomäki ei pidä sitä todennäköisenä.

– On todennäköisempää, että al-Qaida kokoaa rivejään. Se on pesiytynyt monelle hallitsemattomalle alueelle hautomaan ajatuksia, jotka jossakin vaiheessa näyttäytyvät maailmalle. Näemme ainakin iskujen yrityksiä Euroopassa, Ruohomäki sanoo.

Yhdysvallat jatkaa terrorismin vastaista taistelua lennokki-iskuilla Jemenissä ja Somaliassa. Niiden tarkoituksena on hajottaa nimenomaan al-Qaida-verkostoja.

– Olennaista on seurata, mihin suuntaan Syyrian ja Irakin tilanne kehittyy. Ääri-islamistiset terrorijärjestöt saivat jalansijaa sortavan, repressiivisen hallinnon vuoksi. Kun ihmisoikeuksia poljetaan, on työttömyyttä ja osattomuutta, nuorilta miehiltä puuttuu näköala tulevaisuuteen ja heillä on vaarana päätyä jihadistiriveihin. Ne antavat helppoja vastauksia elämän monimutkaisiin kysymyksiin, Ruohomäki kuvailee.

– Tämä maaperä ei ole hävinnyt minnekään. Irakissa puhutaan sukupolvi X:stä: on työttömyyttä ja poliittisen osallistumisen mahdollisuudet ovat heikot. Tällaisesta maaperästä värväys on helppoa. Isisin kaltainen joukko voi tehdä paluun, jos paremmat vaihtoehdot puuttuvat, hän jatkaa.

Ruohomäki sanoo, että ääri-islamistit ovat aina julistaneet taistelevansa korruptoitunutta hallintoa vastaan: heidän tuomansa järjestys on lahjomatonta.

– Tapa, jolla voittaa mielet ja sydämet puolelleen, on tarjota oikeutta kaaoksen keskellä. Isis tai Taliban ikään kuin luo näennäisen tunteen vakaudesta ja turvallisuudesta. Erityisen tärkeää on tuottaa tunne siitä, että oikeus on tapahtunut. Esimerkiksi Afganistanissa ihmiset ymmärtävät paremmin shariaan sekoittunutta vuosisatojen takaista tapaoikeutta kuin muodollista oikeusjärjestelmää, Ruohomäki sanoo.

”Yhteistä on äärimmäinen viha toiseutta kohtaan”

Ääri-islamilaisen terrorismin sijaan maailmaa järkyttävät nyt toisenlaiset terroriteot. 50 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui miehen avattua tulen kahdessa moskeijassa Uuden-Seelannin Christchurchissa. Ampujan motiivin on todettu liittyvän valkoiseen äärioikeistoon.

Kolme ihmistä kuoli ja viisi haavoittui miehen avattua tulen raitiovaunussa Hollannin Utrechtissa. Poliisi kertoi selvittävänsä teon mahdollista terroristista motiivia.

Ruohomäki näkee yhtäläisyyksiä äärioikeiston ja radikaalin islamistisen ideologian välillä.

– Yhteistä on äärimmäinen viha toiseutta kohtaan. Molemmat pyrkivät luomaan ”me ja muut” -asetelmaa omiin lähtökohtiinsa perustuen, Ruohomäki kuvailee.

Ruohomäen mukaan äärioikeiston terrori-iskut ruokkivat islamistisia iskuja ja toisin päin.

– Iskut saavat toisella äärilaidalla oman propaganda-aineistonsa. Teot ikään kuin satavat puolin ja toisin toisen osapuolen laariin. Tämä on toinen toistaan ruokkiva ilmiö, Ruohomäki sanoo.

Antti Parosen sanoin: kyse on monesta muustakin asiasta kuin koston kierteestä.

– Pitäisi mennä enemmän dynamiikkaan siitä, miten muslimiyhteisöt kokevat uhkaa, ja miten äärioikeistolaiset ryhmät kokevat oman toimintansa heränneeksi ja mikä lopulta on ampujien motiivi. Christchurchin ampujasta tihkuneiden tietojen perusteella hän edustaa erikoista maailmankuvaa, johon sekoittuu erittäin kummallisena keitoksena uusnatsismia, ristiretkeläisyyden henkeä, islamofobiaa ja totalitaarisuuden aatetta.