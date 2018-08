Italian turmasillan rakenteiden rappeutuminen huomattiin jo vuosia sitten – vanha silta ei kestänyt nykypäivän raskasta liikennettä ja ruuhkahuippuja

LUCA ZENNARO

Morandi-silta romahti tiistaina Italian Genovassa. Päivä turman jälkeen raivaus- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä.

Anu Kerttula

Genovassa tiistaina romahtaneen sillan huono kunto huomattiin jo vuosia aiemmin, kertoo italialainen uutistoimisto ANSA.

ANSAn mukaan vuonna 2011 julkaistu italialaisen valtatieyhtiö Autostrade per l’Italian raportti kertoo turmasillan rappeutumisesta. Raportin mukaan ”autojonot ja liikenteen suuri määrä aiheuttivat äärimmäistä rappeutumista Morandi-sillan rakenteisiin päivittäin ruuhkahuippujen aikoihin”.

ANSAn mukaan 1,182 metriä pitkää siltaa on huollettu vuosia. Silta otettiin käyttöön vuonna 1967.

Italian liikenneministeri Danilo Toninelli on määrännyt kattavan turvallisuusarvioinnin koko Italian infrastruktuurille. The New York Times -lehden mukaan arviointiin otetaan mukaan myös maa- ja vesialueita ylittäviä siltoja, joita rakennettiin 1950- ja 1960-lukujen sodanjälkeisenä jälleenrakennusaikana.

Toninellin mukaan suuri isossa osassa maan infrastruktuurista on nähtävissä ikääntymisen merkkejä.

Italialaisen rakennusteknologisen instituutin johtaja Antonio Occhiuzzin mukaan osa Italian infrastruktuurista alkaa olla käyttöikänsä päässä.

– Joissain tapauksissa infrastruktuuria voi vahvistaa, muissa se täytyy tuhota kokonaan ja rakentaa uudelleen, Occhiuzzi sanoi The New York Timesille puhelinhaastattelussa.