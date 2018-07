Ivanka Trump lopettaa nimeään kantavan muotibrändin

Ivanka Trump kertoo nyt keskittyvänsä neuvonantajan työhönsä Valkoisessa talossa.

Lea Peuhkuri

Yhdysvaltain presidentin tytär Ivanka Trump lakkauttaa nimeään kantavan muotibrändin.

Trump, 36, lähti yhtiöstä jo viime vuonna sen jälkeen, kun hänestä tuli neuvonantaja isänsä Donald Trumpin isännöimään Valkoiseen taloon. Hän on toiminut neuvonantajana lähes puolitoista vuotta.

Ivanka Trump perusti ensimmäisen muotiyhtiönsä vuonna 2007. Hän aloitti myymällä koruja. Sittemmin Trumpin nimella on myyty muun muassa vaatteita, kenkiä ja käsilaukkuja.

Trumpin tuotteisiin on kohdistunut ostoboikotteja sen jälkeen, kun hänen isästään tuli presidentti.

Myös muita Trumpin perheenjäseniä on arvosteltu siitä, että he käyttävät hyväkseen isänsä asemaa ajaakseen omia etujaan.

Lisäksi presidentti Donald Trump on vieraillut useasti Trumpin nimeä kantavissa kiinteistöissä sinä aikana, kun hän on ollut presidentti. Trumpia on arvosteltu, että hän käyttää presidentin tehtävää yksityisten liikeasioidensa edistämiseen.

BBC:n mukaan Ivanka Trumpin kerrotaan turhautuneen vaikeuksista, joita seurasi siitä, että hän yritti välttää eturistiriitoja Valkoisen talon tehtävänsä ja muotiyhtiönsä välillä.

Ivanka Trump sanoi tiistaina, että hän ei tiedä ”milloin vai palaako koskaan liike-elämään”.

– Mutta tiedän, että keskityn (…) työhön, jota teen täällä Washingtonissa, joten tämän päätöksen tekeminen nyt on vain oikeudenmukaista henkilöstölle ja liikekumppaneille, Ivanka Trump sanoi tiedotteessaan New York Timesin mukaan.

Ivanka Trumpin tiedottaja sanoi, että yhtiön lopettaminen alkaa saman tien. Työntekijät irtisanotaan seuraavien viikkojen aikana.

Viime vuonna kaksi isoa amerikkalaista tavarataloketjua, Neiman Marcus ja Nordstrom, lakkasivat myymästä Ivanka Trumpin tuotteita. Niiden mukaan tuotteet myivät huonosti. Asiasta kertoi brittilehti Guardian.