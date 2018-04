James Comey ABC:llä: Epätodennäköistä mutta ei mahdotonta, että venäläiset voivat kiristää Trumpia

STT

Boston

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey on sanonut ABC-televisiokanavan haastattelussa pitävänsä epätodennäköisenä mutta mahdollisena, että venäläisillä on hallussaan materiaalia, jolla he voivat kiristää presidentti Donald Trumpia.

Comey viittaa väitteisiin, joiden mukaan venäläisillä olisi videomateriaalia Trumpista katselemassa prostituoituja virtsaamassa päälleen. Comey kertoo tiistaina ilmestyvässä kirjassaan, että Trump on kiistänyt väitteet jyrkästi useita kertoja.