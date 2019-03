Markku Ruotsila on Tampereen ja Helsingin yliopistojen dosentti sekä muiden muassa Oxfordin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistojen vieraileva tutkija. Kuvasta voi päätellä, että hän on myös republikaani.

Jospa USA:n seuraavakin presidentti on Donald Trump – suomalaistutkijan mukaan hänen ehdokkuutensa on todennäköinen ja voittonsa täysin mahdollinen

Tutkija Markku Ruotsila kääntää hopeadollarin toisen puolen ja perustelee, miksi Yhdysvalloilla on nyt tuloksia tekevä presidentti. Hänen mukaansa suomalaisilla ja muilla eurooppalaisilla on suuria vaikeuksia ymmärtää amerikkalaista poliittista kulttuuria ja asenneilmastoa.

Mitä Donald Trump on saanut presidenttinä aikaan?