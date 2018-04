Julia Skripalin ensimmäinen lausunto: Kieltäytyy Venäjän lähetystön avusta, arvostelee myös serkkuaan

Myrkytyspaikalta kerättiin näytteitä maaliskuussa Salisburyssä.

Siiri Welling

Salisburyssä Britanniassa myrkytetty Julia Skripal on torjunut toistaiseksi Venäjän lähetystön avun.

Skripal kommentoi asiaa keskiviikkona Britannian poliisin julkaisemassa lausunnossa. Kyseessä on hänen ensimmäinen lausuntonsa.

Lausunnossaan Skripal toteaa, että hän on tapauksen myötä löytänyt itsensä aivan uudenlaisesta elämäntilanteesta, kuin mitä hän eli vain hieman yli kuukausi sitten.

– Minulla on yhteys ystäviin ja perheeseen, ja minut on tehty tietoiseksi Venäjän suurlähetystön yhteydenotoista, joissa he ovat ystävällisesti tarjoutuneet auttaman minua. Tällä hetkellä en toistaiseksi tarvitse heidän apuaan, mutta jos muutan mieleni, tiedän miten ottaa heihin yhteyttä, sanoo Skripal.



Skripal kertoo, että hänet on viety turvapaikkaan. Hänellä on erikoiskoulutettuja poliiseja suojanaan, jotka pitävät hänestä huolta ja selittävät meneillään olevaa tutkimusprosessia.

Venäjän lähetystö epäilee lausunnon todenperäisyyttä. Sen mukaan lausunto ainoastaan vahvistaa epäilyjä, joiden mukaan kyseessä on Venäjän kansalaisen pakonomainen eristäminen. Lähetystö pyysi Britannian viranomaisia todistamaan, että Skripalilta ei riistetä hänen vapauttaan.

– Ilman mahdollisuutta todentaa julkaisun todenperäisyyttä, poliisin julkaisema tiedote herättää enemmän kysymyksiä kuin vastaa niihin, viestitettiin suurlähetystöstä.

Lähetystön mukaan lausunnon teksti on koottu erikoisella tavalla, ja se tukee vain Britannian viranomaisten aiemmin annettuja lausuntoja. Lisäksi lähetys on huolissaan siitä, että Juliaa estetään ottamasta yhteyttä ulkomaailmaan, kuten konsultteihin, toimittajiin ja sukulaisiin.

Lausunnossaan Julia Skripal toteaa, ettei ole vielä tarpeeksi vahva antamaan mediahaastatteluja. Tekstissä viitattiin myös vahvasti Julian serkkuun Viktoria Skripaliin. Viktoria Skirpal on ollut useasti esillä mediassa sen jälkeen, kun hän kertoi venäläiselle TV-kanavalle saaneensa puhelun serkultaan. Britannian ja Venäjän mediat ovat kiistelleet puhelun aitoudesta. Kun Julia kotiutettiin sairaalasta maanantaina, kertoi Viktoria Skripal Julian aikovan hakea turvapaikkaa jostain maasta. Lisäksi Viktoria on kritisoinut Britannian viranomaisia.

Keskiviikkona Julia kuitenkin tähdensi, että Viktorian ”mielipiteet ja väitteet eivät ole minun, eivätkä isäni”. Hän kertoo kärsivänsä vielä hermomyrkyn vaikutuksista.

– En ole vielä tarpeeksi vahva antamaan täyttä haastattelua medialle, mutta toivon voivani pystyä siihen joku päivä. Siihen saakka haluan painottaa, ettei kukaan muu paitsi minä tai isäni voi puhua puolestamme. Kiitän serkkuani Viktoriaa hänen huolehtimisestaan, mutta pyydän, ettei hän vieraile luonani tai yritä ottaa minuun toistaiseksi yhteyttä, sanoi Julia Skripal lausunnossa.

Skripalit altistuivat maaliskuussa novitšok-nimiselle hermomyrkylle. Heidät löydettiin tajuttomina penkiltä Salisburyssä 4. maaliskuuta. 66-vuotias entinen vakooja Sergei Skripal on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänen on kerrottu olevan parempaan päin. Julian mukaan hänen isänsä on edelleen hyvin sairas.

Britannian viranomaiset ovat syyttäneet Venäjää myrkytyksistä. Maiden välille on tapauksen vuoksi syntynyt diplomaattinen kriisi. Venäjä on kiistänyt syyllisyyden useasti. Sen mukaan Britannia on keksinyt koko jutun.

Useat maat ovat karkottaneet Venäjän diplomaatteja osoittaakseen tukensa Britannialle. Myös Suomi ilmoitti maaliskuun lopussa karkottavansa yhden venäläisen diplomaatin.

Myrkytystapausta on tutkinut myös Kansainvälinen kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW. Järjestö on saanut omat tutkimuksensa valmiiksi ja lähettänyt oman raporttinsa Britannian hallitukselle. Medialähteiden tiivistelmä OPCW:n löydöksistä julkaistaan torstaina.